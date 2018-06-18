Золотоносный мундиаль: кто и как зарабатывает на чемпионате

СЕГОДНЯ 01:03 2018-06-18T01:00:12+03:00

ЧМ-2018 не только поднимает престиж России, но и позволяет заработать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Таксисты на счетчике рубли меняют на евро, а рестораны предлагают иностранным болельщикам отдельное меню с удвоенным ценником

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Считается, что крупные спортивные мероприятия — олимпиады, футбольные чемпионаты, универсиады – нигде в мире себя не окупают. Единственный бонус – престиж страны. Но правительство РФ уверяет, что нам мундиаль прибыль принесет. На проведение потратили 634 млрд руб., а заработаем 867 млрд. - чистый навар 233 млрд руб. Бонусом страна получит рост турпотока и прибавку к ВВП в будущем.

Пока члены кабмина подсчитывают макроэкономические барыши, гостиницы, рестораны, таксисты в Москве начали зарабатывать на фанатах реальные деньги.

ЕЗДИМ ВТРИДОРОГА

Официальную аккредитацию на право возить болельщиков в Москве получили пять тысяч машин такси. Они могут подъезжать прямо к спортивным объектам — остальным надо высаживать пассажиров за пару кварталов до стадиона.

- Никто особо не хочет возить иностранцев по счетчику, - рассказал «КП» таксист Николай. – Можно просить и две, и три обычные цены. Все равно на Западе люди живут богато, наших цен не знают. Я вот группу каких-то африканцев от хостела на Таганке вез до бара на Курской. 1500 руб. с них взял, хотя обычно такая поездка не дороже 300 руб. стоит. Ничего — заплатили.

Уже были случаи, когда таксисты впаривали иностранцам, будто счетчики показывают цену в евро.

По оценкам агрегаторов такси, фанаты потратят на поездки по Москве 200 млн. руб. Это больше обычного — даже официальные цены на время чемпионата поднялись раза в полтора. Объясняют это высоким спросом.

Иностранцы привыкли пользоваться такси; может быстрее и дешевле на метро?Фото: Иван МАКЕЕВ

В ОЧЕРЕДЬ НА МАНИКЮР

Футбольные болельщики в общей массе – мужчины. Но почему-то с началом мундиаля невозможно попасть в парикмахерскую или салон красоты. Ближайшая доступная запись только через неделю. Неужели нашествие метросексуалов из «Гейропы»? Или это наши девушки приводят себя в полную боевую готовность перед встречей с иностранными мачо?

- Хотела сделать маникюр, - рассказала москвичка Дарья. - Позвонила в два салона и одному частному мастеру — везде отказали! Очередь. Девушки прихорашиваются перед походом на игру. Пришлось все самой дома делать.

- Недавно у нас был наплыв женщин из Саудовской Аравии — делали завивку, макияж. Многие красили ногти в зеленый цвет, как у флага страны. Теперь записываются аргентинки, немки. Все просто: по расписанию игр на 100% можно угадать, кто на прием придет следующим, - рассказали «КП» в салоне красоты в Сокольниках.

В Москве открыто 13 тыс. салонов красоты и парикмахерских. Но лишь в одном из десяти заведений сотрудники умеют говорить хотя бы по-английски. Хотя, болельщиков это не останавливает.

- К нам приходят иностранцы и объясняют, что им надо, через программу-переводчик на телефоне, - рассказал столичный парикмахер Михаил Антонов.

По данным Союза парикмахеров и косметологов России, только в Москве за время чемпионата мира салоны красоты посетит на 150 тыс. человек больше, чем в тот же период прошлого года. Коммерсанты планируют заработать на них не меньше 250 млн руб.

Девушки перед походом на матч обязательно прихорашиваются; время в салонах красоты расписано на много дней вперед.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КУЛИНАРНЫЙ КУШ

Обеспечивать питание на чемпионате мира допущены всего две компании: Ginza Project и «Шоколадница». Первая стала единственным поставщиком кейтеринговых услуг для VIP-гостей мундиаля и болельщиков в «Лужниках». «Дочка» второй - «Арена фудс» - будет кормить фанатов на стадионе «Спартак».

Остальные пролетели мимо праздника жизни. Вместо того, чтобы заманивать гостей, рестораны отбиваются от контролеров.

- Проснулись все проверяющие организации, какие есть в городе. Идет инспекция за инспекцией! Я уже думаю, что лучше бы чемпионата не было вообще, - сетует владелец ресторана у Патриарших прудов Олег Кузнецов.

- Какие-то акции для фанатов будете устраивать? Цены поднимать?

- Нет. В прошлом году, к Кубку конфедераций, мы пытались что-то особенно придумать, но заметного результата не было. Хорошая погода приводит к нам больше посетителей, чем любой чемпионат.

Телеведущий Станисоав Натанзон 15 июня выложил на своей странице в Facebook пост: «Вчера зашли в забегаловку у Лужников. Нам (может, по ошибке) дали 2 меню: на русском и на английском. Цены отличаются в два раза!» На приложенных фото видно, что в русском меню чахохбили стоят 380 руб., шапочки шампиньонов – 320 руб. А в английском варианте - 760 и 640 руб.

Зато заведения, позиционирующиеся как спорт-бары, наоборот переполнены.

- На игру России с Саудовской Аравией к нам пришло в два раза больше человек, чем обычно, - рассказал официант в баре «Драккар» района Люблино.

Коктейль "Москва" для фанатов. Фото: Ginza Project

ОТЕЛИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПОСТОЯЛЬЦЕВ

А вот аккредитованные гостиницы остались полупустыми.

Компания Match Accommodation — единственный официальный агент FIFA, обеспечивающий проживание болельщиков, забронирована около 80% номеров в 4-5-звездочных отелях Москвы. Потом от большей части отказалась: места резервировались почти три года назад, когда еще не было понятно, кто где играет.

- Договоры, которые гостиницы были вынуждены подписывать в 2010 и в последующие годы, содержали значительные и гостиницами не контролируемые риски, - заявил гендиректор «Балчуг Кемпински» Александр Бобылёв.

Бронь сняли буквально в последний момент - времени на поиск новых постояльцев не осталось. Результат: загрузка дорогих московских гостиниц на время чемпионата оказалась даже ниже обычной!

- 18% людей, забронировавших отели, — это россияне. Среди иностранных болельщиков первая четверка: Аргентина, Бразилия, Мексика и Иран, - рассказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Зато у бюджетных ночлежек и хостелов в спальных районах все хорошо. Они не были связаны с официальными организаторами, поэтому могли напрямую общаться с конкретными посетителями-болельщиками. Там-то и поселилось большинство наших фанатов и иностранцев победнее.

По данным Федерации рестораторов и отельеров России, 60-70% номеров в небольших гостиницах уже оплачены.

НЕ ВСЕ СУВЕНИРЫ ПОЛЕЗНЫ

Чтобы получить право делать кружки, мячики, футболки с символикой мундиаля, надо разово заплатить FIFA несколько миллионов рублей. А потом отдавать по 13-15% выручки с продаж. Нарушителей ждет штраф: к примеру, за нелегальную продажу символа игр волчонка-Забиваку можно заплатить от 100 до 500 тыс. руб.

Зато продажа сувенирки стала настоящим золотым дном. Ведь можно легально накручивать цены в 4-5 раз. Даже таксистам такой праздник раскрытого кошелька может лишь сниться.

Онлайн-магазин спонсора ЧМ-2018 Adidas продает кеды с надписью «Москва» за 7990 руб., вратарские перчатки за 10 990 руб. и даже пуховик за 13 990 руб. Всего на сайте 774 позиции с логотипом мундиаля — хватит, чтобы одеться с ног до головы.

Столичная компания «Мегалайсенз» год назад получила от FIFA право на производство и продажу официальных сувениров. Теперь она еще торгует сублицензиями — дает официальные разрешения на торговлю ими. Среди ее партнеров «Спортмастер», «Ашан», Zenden и Finn Flare.

Уличным лоточникам остается по-старинке продавать розовые шапки-ушанки и матрешек. Но и это многих устраивает.

- Продажи уже выросли на 10-15%, - рассказал торговец сувенирами на Арбате Иван. - Хотя мы ожидали большего. Болельщики охотнее берут в магазинах сувениры с логотипами FIFA, чем у нас обычные матрешки.

С сувенирами к чемпионату уже приключилась забавная история. Производитель воды «Святой источник» наладил выпуск бутылки воды в форме футбольного мяча. Но она оказалась идеальной линзой, способной поджечь все вокруг. Сети «Ашан» и «Лента» уже отказались от продажи воды в опасных бутылках.

Продажа сувениров стала золотым дном, ведь никто не следит за ценами на атрибутику.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКОЛЬКО ВСЕГО ЗАРАБОТАЕТ МОСКВА?

По оценкам столичной мэрии, каждый гость чемпионата за день потратит около 6500 руб. Ожидается, что в Москву приедет 500 тыс. человек. Каждый, в среднем, пробудет в городе три дня. 9,75 млрд руб. останется в городе. Плюс, 400 млн. руб. достанется столичному бюджету от продажи билетов.

- Чемпионат мира привлечет к Москве внимание всего мира. О Москве будут писать, говорить, снимать. И в целом, на мой взгляд, чемпионат мира увеличит туристический поток в Москву минимум на 10%, —заявил журналистам мэр Сергей Собянин.

- Бюджет города получит порядка 10–15 млрд руб. ежегодно. В течение двух-трех лет прямым счетом мы отобьем те инвестиции, которые сделали, — сказал он, подчеркнув, что стадионы и инфраструктура останутся горожанам.

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