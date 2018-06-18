В России - с любовью

СЕГОДНЯ 01:46 2018-06-18T01:48:42+03:00

Так и хочется сказать: улыбки закрепили. Добрые выражения лиц запомнили. И держать! Фото: Александр МИЛКУС

Наш колумнист - о том, как гости ЧМ-2018 изменили лицо страны

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Скажите, откуда завезли к нам полицию? Охрану в метро? Бабушек в троллейбусах? Где пряталась эта юная публика, щебечущая по-английски, по-испански и чуть ли не на японском?

Откуда приехали иностранцы на чемпионат – это по ним самим видно. Ну не наши люди. В сомбреро, в смешных белых ушанках, с трещотками, париками, масками и дуделками. Чужеземный товар.

Но эти? Мальчик-курсант в полицейской форме, стоящий за ограждением Красной площади и лопочущий по-английски извинения по поводу того, что к Мавзолею не пройти и сам при этом густо краснеющий. Плотный дядечка у рамки метро «Площадь Революции» басом уточняющий: «What is your destination?» (Куда вы едете) у бородатого аргентинца с большим чемоданом. Бабушки, по своим социальным картам пропускающие в автобус растерянных англичан. Упитанная дама средних лет, взявшаяся проводить уругвайца до станции «Vo lo ko lam ska ya» - на другой конец столицы на минуточку. Веселые мужчины в салатовых жилетках, подсаживающие разноплеменную толпу в бесплатные автобусы. Ну и ТОП моего рейтинга - гаишник, проверяющий документы:

Каждый второй проходящий мужчина хлопает мексиканца по плечу, поднимает ладонь: ваши-то - героиФото: Александр МИЛКУС

- Извините, у нас в связи с чемпионатом усиление режима. И, кстати, у вас лампочки подсветки номера не горят. Они часто перегорают, не беспокойтесь. Замените.

Ребята, это все наши! И у полиции, оказывается, бывают открытые, добрые лица. И в метро не всегда ездят смурные и насупившиеся типы. И проводить можем. И поддержать. И искренне порадоваться.

Усыновленные Саранском 10 тысяч перуанцев. Бразильцы, уже не отличимые от ростовских донов Педро. Марокканцы, которых утешает чуть ли не весь Питер, накрывая романтичными белыми ночами.

В столице по проспекту Мира, пошатываясь, идут мексиканцы. Победа над Германией их опьянила. И нечто более материальное и не менее крепкое. Каждый второй проходящий мужчина хлопает по плечу, поднимает ладонь: ваши-то - герои. И все улыбаются.

Так и хочется сказать: люди, у нас еще есть больше трех недель. Улыбки закрепили. Добрые выражения лиц запомнили. Объятия – в мышечной памяти. И держать! Кто сколько может. Месяц, два, три… Хотя бы до Нового года. А лучше пару лет.

Сделать удар по мячику в детские ворота - развлечение не бесплатноеФото: Александр МИЛКУС

Я, честно, не видел прежде настолько грамотно, аккуратно, продуманно организованного громадного супермассового мероприятия. Ну молодцы же.

Ну а тем, кто накручивает счетчик в такси, объясняя, что прыгающие цифры – это евро. Кто задирает цены в кафе. Кто выгоняет людей из заранее забронированных отелей в надежде найти более выгодных постояльцев. Кто залезает в рюкзаки и ворует кредитки. Кто требует денег за удар по мячику в детские ворота (аттракцион, мол, такой)… Тем мы скажем – перейдите на другую сторону улицы. Вы – не с нами. И плюнем вслед.

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