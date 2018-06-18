Фальшивые дети звезд

СЕГОДНЯ 01:11 2018-06-18T01:13:50+03:00

Родственникам Муслима Магомаева пришлось участвовать в генетической экспертизе, чтобы доказать, что 27-летний Андрей Катков не является внебрачным сыном народного артиста СССР. Фото: Первый канал, Геннадий ПРОХОРОВ/ТАСС

Все чаще самозванцы объявляют себя внебрачными потомками известных людей, чтобы урвать свою минуту славы

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Страшный сон любого мужчины - бросающийся к нему юнец с приветственным возгласом «Здравствуй, папа!». Этот сон все чаще становится явью для известных людей. Только внезапно объявившиеся потомки не ищут встреч с предполагаемыми родителями, а сразу идут на ток-шоу, заявляя о родстве на всю страну. И если в «Золотом теленке» дети лейтенанта Шмидта пытались хоть как-то соблюдать конвенцию, то внебрачные отпрыски реальных знаменитостей не придерживаются никаких правил. Гораздо важнее хоть сомнительная, но известность или гонорары за участие в телевизионных проектах.

Безнаказанное родство

В редакцию «Комсомольской правды» пришло возмущенное письмо от большой группы поклонников Муслима Магомаева. Почитатели таланта певца переживают, что его имя полощут самозванцы, заявляющие, что они - внебрачные дети Муслима Магометовича. В первую очередь речь идет о москвичке Елене Катковой, которая утверждает, что отцом ее 27-летнего сына Андрея был Муслим Магомаев. Андрей, по словам мамы, вылитый Муслим, в наследство ему достался прекрасный голос отца, который помог юноше окончить Гнесинку.

«Все поклонники таланта Муслима Магомаева общаются между собой и регулярно приходят к его памятнику. И они знают эту парочку Елену и Андрея Катковых как облупленных! - пишет в редакцию «КП» от имени фанатов Светлана Савинова. - Елена неожиданно начала слагать свои сказки и порочить великое имя».

Фанаты выяснили, что Елена Каткова никак не могла стать матерью сына Магомаева - они просто не пересекались 27 лет назад. А ее сын, никогда не оканчивавший музыкальное училище имени Гнесиных, просто присвоил себе репертуар великого певца, который исполняет на столичных площадках.

Кстати, и на ток-шоу, где Катковы пытались доказать родство с Муслимом Магометовичем, ДНК-тест показал, что на 88% Андрей Катков не является родственником народного артиста СССР.

«Все говорят: «Муслимчик вернулся!»

Мы позвонили Елене Катковой, чтобы спросить - не стыдно ли ей спекулировать на имени певца, который физически не может ответить на ее заявления? (Напомним, что народный артист СССР скончался 25 октября 2008 года от ишемической болезни сердца, ему было 66 лет.) Ведь ее сын продолжает выступать с репертуаром «отца», называет его учителем, хвалится дисками и даже костюмом, которые Муслим Магомаев ему подарил.

- Елена, вы по-прежнему утверждаете, что отец вашего сына Муслим Магомаев. Но ведь нет никаких доказательств.

- Мы не хотели, чтобы это все так обернулось - тестами ДНК. Мы приходили на телевидение поговорить о другом - о продолжении творчества Магомаева, которым занимается Андрей. После его концертов зрители говорят: «Ой, Муслимчик вернулся!» Теперь Андрею дарят цветы те, кто не успел подарить их Муслиму.

- Отцом сына значится ваш муж Владимир Катков. То есть вы знаете, что это не Магомаев?

- Загадка! Я фактически знаю и не знаю. Как хотите, так и воспринимайте!

- Непорочное зачатие? Признайтесь, что эту историю вы выдумали ради пиара.

- Какие пиары? Мы пришли и даже гонорар не получили! Нам нужно творчеством заниматься...

- Поклонники Магомаева возмущены, что Андрей даже в ноты не попадает, - какая уж тут Гнесинка!

- Гнесинка, не Гнесинка - это не важно. Мы уже договорились сдать экзамены и диплом получить. Везде говорят, у Андрея профессиональный уровень исполнения.

«Приходится защищать честь семьи»

Мудрая Тамара Синявская, вдова Муслима Магомаева, даже слышать не хочет о фальшивых потомках ее мужа. Но родственники певца согласились сдать биоматериал для теста ДНК. «КП» поговорила с Юрием Магомаевым, племянником артиста, который участвовал в генетической экспертизе.

- Ситуация неприятная, - говорит Юрий Магомаев. - Уверен, что еще будут родственнички, которые захотят попиариться на имени Муслима Магометовича. Это глупо, это смешно! Но теперь наша задача как представителей семьи - отстаивать ее честь.

- Что думает об этом всем ваша двоюродная сестра Марина, родная дочь Магомаева?

- Я писал ей, что только она может прекратить этот бардак, если сдаст биоматериал. Марина поблагодарила меня, что держим оборону, но она не собирается размениваться на этих сумасшедших. К тому же она боится летать и поэтому давно не выезжает из США. Ей это все очень неприятно, как моему папе и тете Тане (единоутробным брату и сестре Муслима Магомаева. - Ред.).

К слову, 28-летний Юрий Магомаев уже десять лет делает музыкальную карьеру. Но песни знаменитого дяди никогда не поет.

И ЛАПОЧКА-ДОЧКА

Но не только фальшивый сын певца требует признать его родство с Магомаевым. Ирина Короткова из Смоленской области всю жизнь была уверена в том, что родила свою дочь от Муслима Магометовича. На телешоу в августе 2017 года дама заявила, что познакомилась с певцом в московской гостинице - он поманил ее пальчиком. Через полтора года после этого знакомства у них случилась ночь любви, и сегодня ее 24-летняя дочь Вероника убеждена, что ее отец - великий певец. Когда Магомаев еще был жив, Ирина требовала от него признать ребенка. Девочка, настроенная мамой, даже звонила в дом Муслима Магометовича. И вот тест ДНК дал окончательный ответ семье Коротковых - никакого родства с народным артистом СССР у Вероники нет.

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