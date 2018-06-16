Как менялся пенсионный возраст в других странах, и почему его решили повысить в России

СЕГОДНЯ 01:24 2018-06-16T01:56:37+03:00

Правительство выступило с предложением поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство выступило с предложением поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин

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Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту меру непростой, но необходимой. Главные аргументы властей – продолжительность жизни в стране увеличивается. Россияне стали дольше жить, а значит, могут дольше работать. К тому же, во всем мире так рано, как у нас, на пенсию не уходят.

Как менялся пенсионный возраст в разных странахФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Премьер Дмитрий Медведев предложил еще ратифицировать 102-ю конвенцию Международной организации труда. Она описывает минимальные нормы социального обеспечения. Если документ будет подписан, страна обязана соблюдать некоторые правила. Одно из них - средняя пенсия не должна быть меньше 40% от средней зарплаты (сейчас у нас 34%). Второе - возраст выхода на пенсию не должен быть выше 65 лет (хотя есть и оговорка, что можно поднять и выше, но доказав это демографической статистикой).

Средняя продолжительность жизни у насФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сколько в стране работающих пенсионеровФото: Дмитрий ПОЛУХИН