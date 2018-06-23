На подиум недели моды в Лондоне вывели «беременных» мужчин

СЕГОДНЯ 12:12 2018-06-23T12:52:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Было это больше двух недель назад, но до отечественных СМИ дошло вот только. И то через звезд «Дом-2», к примеру, Ксении Бородиной и других умудренных в моде. На мужской неделе моды творилось много чего интересного. Но самым ярким показом был выход моделей в одежде китайского дизайнера Ксандера Джоу. Одежда вообще была не важна и даже неинтересна. Мужчины, которые ее демонстрировали, были «беременны». Накладные животы и какие-то нелепые на взгляд обывателя шортики и топики.

Надпись на футболке «New World Baby» обозначала с точки зрения китайского модельера немало. В ближайшем будущем сильный пол будет выглядеть так. Это убеждение Ксандера Джоу и легло в основу его коллекции. Мол, настанут времена, когда перед обоими полами будет стоять выбор, кому вынашивать и рожать. Но почему-то закрадывается подозрение, что эта коллекция — манифест, посвященный однополым отношениям.

Так или иначе, но нашлись те, кто вот такую одежду уже приобрел. Спрос есть, а значит будет и предложение. Если бы не накладные животы, китайца с его коллекцией точно никто бы не заметил. Ведь на этой неделе моды было полно эпатажа, в котором отличить мужчину от женщины типа Кейт Мосс было едва возможно.

Напомним, не так давно так же скандально на подиум вышли модели Gucci со своими же бутафорскими головами в руках.