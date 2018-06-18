Изменится не только возраст выхода на отдых, но и сам принцип начисления пенсии

СЕГОДНЯ 15:10 2018-06-18T15:49:22+03:00

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Не успели россияне оправиться от новости о повышении пенсионного возраста, как стало понятно – собираются поменять и подход к расчету размера пенсий. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство намерено отказаться от балльной пенсионной системы. Она подчеркнула, что это сложное решение, но его придется принять.

Новость звучит, как сенсация. Ведь с момента последней пенсионной реформы не прошло и трех лет. В 2015 году правительство утвердило новую пенсионную формулу, по которой рассчитываются пенсии всех россиян. Для расчета страховой части пенсии был введен «индивидуальный пенсионный коэффициент» (балл), которым оценивается каждый год работы. Таким образом, чтобы получить пенсию, нужно было достичь определенного возраста, накопить требуемый трудовой стаж, а также заработать необходимое количество баллов. При выходе на пенсию баллы переводились в рубли. Например, в 2018 году 1 балл = 81,4 рублям. Но каждый год правительство поднимало его стоимость. Таким образом, чем больше баллов человек накопил, тем выше могла быть пенсия.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство намерено отказаться от балльной пенсионной системы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Эта балльная система – «калька» с немецкой пенсионной формулы, - рассказывает Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. – До этого система была полностью понятна для россиян. Работодатель делал отчисления на ваш счет в Пенсионном фонде. Вы в любой момент могли проверить, сколько там денег. И прикинуть – сколько будете получать на пенсии, просто разделив накопившуюся сумму на количество лет, которые планируете прожить после ухода с работы. При балльной системе такие расчеты сделать практически невозможно. Потому что стоимость пенсионного балла определяется в год вашего выхода на пенсию.

Эксперты уверены, что нынешняя система такая запутанная, что демотивирует людей заниматься своей пенсией. Какой смысл заставлять работодателей платить взносы или самому отчислять больше, если до конца не понимаешь правил. Отсюда и стремление получать деньги в конвертах, и оформлять пенсию, как только пришел срок, не откладывая.

- До сих пор не принято ни одной методики, которая позволяет рассчитывать пенсию по баллам. То, как правительство высчитывает стоимость пенсионного балла, остается загадкой не только для населения, но и для экспертов. Я допускаю, что так и не смогли договорится об этих методиках, - говорит Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики ВШЭ.

Как по-новому будут высчитывать пенсию, пока не понятно. Как пояснила Голикова, с учетом новых изменений, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. Именно от утраченного конкретным человеком после того, как он перестает работать. По ее словам, рассчитывать соотношение «средней по экономике» зарплаты к «средней по экономике» пенсии в корне неправильно. Нужен индивидуальный подход. И вице-премьер пообещала, что скоро будут подробности.

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