Кудряшка Сью лечилась от алкоголизма, а мальчика из "Игрушки" поклонники довели до нервного срыва

СЕГОДНЯ 19:50 2018-06-18T19:51:52+03:00

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Эрик из "Игрушки" - веб-дизайнер

Фабрис Греко был самым популярным французским ребенком в 1970-х. В "Игрушке" он сыграл сына миллионера и понравился зрителям не меньше его звездного партнера Пьера Ришара. Очень уж достоверно получилось у 10-летнего Фабриса показать чувства Эрика - капризного и избалованного, но очень одинокого ребенка.

Кадр из фильма "Игрушка".Фото: кадр из фильма.

После премьеры мальчика так замучили поклонники, что у него даже нервный срыв случился. А чтобы отшить кинопродюсеров, его папа запрашивал несусветный гонорар для сына. На том кино для Фабриса Греко и закончилось. Сейчас ему 53, живет в Париже с женой и дочкой, работает веб-дизайнером в интернет-компании. С журналистами общаться отказывается, с коллегами по "Игрушке" отношений не поддерживает.

А так герои выглядели в 2016-м.Фото: Twitter.com

Ньют из "Чужих" - учительница

9-летняя Кэролайн Мэри Хенн обошла всех претенденток на роль в страшном-престрашном фантастическом боевике "Чужие", поскольку во время кастинга ни разу не то что не хихикнула - даже не улыбнулась. Роль-то серьезная. А при первой же встрече со своей киношной спасительницей Сигурни Уивер сходу нашла с ней общий язык. Больше Кэрри в кино не снималась. Окончила Калифорнийский университет, вышла замуж за однокурсника, родила ребенка. Работает школьным учителем. До сих пор переписывается с Сигурни Уивер и хранит их совместное фото со съемок с подписью: "Кэрри с любовью от Сигурни". Сейчас ей 42.

Мэри Хенн хранит автограф Сигурни Уивер.Фото: кадр из фильма.

Фото: Gage Skidmore/wikipedia.org

Джон Коннор из "Терминатор-2" не дружит с законом

Эдвард Ферлонг прославился в 1992 году, когда сыграл у самого Кэмерона 14-летнего Джона Коннора, будущего спасителя человечества, за которым охотится робот из будущего. Второй его знаковый фильм - «Американская история Икс» - вышел в 98-м. С тех пор звезда Ферлонга поблекла: он появляется в малобюджетных картинах и на вторых ролях. А все из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам. Располнел, лицо отекшее - сложно узнать в нем того смазливого мальчугана с лихой челкой. Ферлонга даже в продолжение "Терминатора" не взяли. Не раз задерживали за вождение в нетрезвом виде и без прав, за пьяные выходки в общественных местах. В личной жизни тоже неладно. Три года был женат на актрисе Рейчел Белле, у них родился сын (ему уже 11). Сейчас бывшие - в контрах: Рейчел обвинила Ферлонга в рукоприкладстве и в том, что ребенку давал наркоту, в итоге суд запретил ему приближаться к жене, а встречи с сыном - только под присмотром. Запрет актер умудрился нарушить, за что попал за решетку.

Ферлонг в фильме "Терминатор - 2".Фото: кадр из фильма.

Звезда Ферлонга быстро поблекла.Фото: ru.wikipedia.org

Кудряшка Сью победила в американском "Голосе"

Очаровательную малышку с копной вьющихся волос сыграла 10-летняя Элисан Портер. До "Кудряшки Сью" она успела мелькнуть в добром десятке американских фильмов и сериалов, а вот после практически не снималась. О ней уже стали забывать, как вдруг два года назад Элисан произвела настоящий фурор на американском "Голосе", где и призналась со сцены, что она - та самая кудряшка Сью из кино. Портер попала в команду Кристины Агилеры и стала победительницей 10-го сезона. В музыке она не новичок - есть своя группа, сама пишет песни. А пропала из виду из-за пресловутых актерских проблем с алкоголем и наркотиками. Затянуло ее серьезно, но Элисан смогла завязать. Сейчас у 36-летней красавицы на первом месте муж, двое детей и музыкальная карьера.

Элисан Портер стала звездой в 10 лет.Фото: кадр из фильма.

А так "Кудряшка" выглядит сейчас.Фото: Instagram.com

Лекс из "Парк Юрского периода" - художница

Ариане Ричардс сейчас 38, а свою первую и сразу звездную роль она сыграла четверть века назад. Говорят, Стивен Спилберг без раздумий утвердил именно Ариану, когда та продемонстрировала, что умеет кричать громче и страшнее всех. В фильме про динозавров без этого, сами понимаете, никак. В ее фильмографии порядка десяти ролей, но последние лет 15 Ариана не снимается. Зато много рисует - в основном портреты и пейзажи. А еще пишет музыку, выпустила альбом. Замужем, ребенку три года. О личной жизни распространяться не любит.

Стивен Спилберг хотел видеть в своем фильме именно её.Фото: кадр из фильма.

Ариане Ричардс сейчас 38Фото: Instagram.com

"Трудный ребенок" судился с киностудией

Несносного мальчишку Джуниора в популярном фильме "Трудный ребенок" сыграл 9-летний Майкл Оливер. Майкла слава не испортила, но испортила его маму. Видя бешеный успех фильма, та посреди съемок второй части потребовала увеличить гонорар сына в 6 раз. Киностудия пошла на уступки, чтобы не срывать процесс, но потом подала в суд. В итоге маме с сыном пришлось вернуть солидную сумму, а ради этого продать дом и надолго влезть в долги. После трудного детства Майкла от кино напрочь отвернуло, и он стал рок-музыкантом. Правда, широким кругам неизвестным. Два года назад женился, но как у них дела - интернет молчит. Сейчас ему 37 лет.

Ивианн Шван, сыгравшая во второй части подружку Джуниора - оторву Трикси, тоже стала музыкантом и выпускает альбомы. Ей сейчас 34. Несколько лет назад Ивианн и Майкл встретились по случаю очередного "-летия" фильма и устроили забавную фотосессию "тогда и сейчас".

Майкл и Ивианн в фильме и сейчас.Фото: Facebook

Дэмиан из "Омена" получил срок

Харви Стивенс сыграл единственную в жизни яркую кинороль - сына Антихриста в фильме ужасов "Омен". Прелестного белокурого четырехлетку сразу утвердили после того, как малыш саданул со всей дури режиссера ногой по интимному месту. Деточке только волосы в черный цвет покрасили. В прошлом году зловещая роль из далекого прошлого аукнулась уже 46-летнему Харви. Прямо на дороге его так "накрыло", что он выскочил из своей "Ауди" и сильно отметелил двоих велосипедистов. Будь на его месте кто другой, история прошла бы незамеченной - неприязнь между авто- и велолюбителями известна всем. Но о "британце, сыгравшем в детстве исчадие ада", написали все мировые СМИ. Харви в суде не отпирался, получил условный срок, выпатил компенсации и живет себе дальше. Разве что профессию сменил: одно время был владельцем охранной фирмы, теперь занимается строительством домов. Женат, есть ребенок.

Харви Стивенс сейчас.Фото: ТАСС

Мирабелла - вся в кино

Одну из главных героинь советско-румынской музыкальной сказки сыграла 6-летняя Медея Маринеску. Ей сейчас 44. Известная румынская актриса кино и театра, награждена орденом "За заслуги в области культуры". Но за пределами родной страны ее знают именно по роли Мирабеллы. А еще по недавним французским фильмам "Вы так прекрасны" и "Услуга за услугу". Медея замужем за кинооператором, который младше нее на 7 лет. У них двое детей.

О судьбе второй девочки из сказки - Марии - читайте здесь.

Медее сейчас 44.Фото: instagram.com

Юный Форрест Гамп служил в Ираке

Главного героя фильма "Форрест Гамп" в детстве сыграл Майкл Коннер Хэмпфри. Сыграл отлично и мог бы продолжить кинокарьеру. Но решил иначе. Вдохновившись встречей с морпехами, Майкл после школы поступил в армию США, полтора года служил в Ираке. О своем актерском прошлом молчал, но сослуживцы его сами раскусили, до самого дембеля называли "Гамп" и, как признавался сам Майкл журналистам, "порядочно доставали". После увольнения поступил в университет на факультет международных отношений. Сейчас ему 33.

Подружку юного Форреста - Дженни - сыграла Ханна Холл. Для нее эта роль стала стартовой в кинокарьере. Ханне сейчас 33, она снимается в фильмах и сериалах, а также ставит пьесы в андеграундном театре.

Кадр из фильма "Форрест Гамп"Фото: кадр из фильма.

Майкл отслужил в армии.Фото: ru.wikipedia.org

Ханна Холл - актриса.Фото: instagram.com

Коул из "Шестого чувства" бросил пить и сел на диету

Для 6-летнего Хэйли Джоуэла Осмента дебютом в кино стала роль сына Форреста Гампа - настолько удачным, что мальчика стали активно приглашать в кино. В "Шестом чувстве" 10-летний Осмент сыграл Коула - мальчика, который видел мертвецов. И стал самым юным номинантом на "Оскар" за всю историю кинопремии. У Хэйли был отличный старт, несколько ярких ролей, за которые ему щедро заплатили. Однако вскоре он стал перебирать ролями, а по ходу подсел на выпивку, растолстел. После ДТП, которое устроил спьяну, прошел принудительное лечение от алкоголизма, сел на диету. В кино и сейчас снимается, но звезд с неба не хватает. А минувшей зимой оскандалился в аэропорту Лас-Вегаса: опоздал на рейс, закатил истерику, угрожал работникам авиакомпании, напоминая, кто он такой. Те лишь плечами пожимали...

Хэйли в фильме "Шестое чувство".Фото: кадр из фильма.

Хэйли очень изменился.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кевин из "Один дома" продвигает сайт

Маколей Калкин в детстве был суперпопулярным - все умилялись восмилетним обаяшкой Кевином в суперкомедии "Один дома". Потом завидовали его недетским миллионным гонорарам. А потом так же бурно сокрушались, читая в СМИ об актерских неудачах Калкина, разбитой любви к актрисе Миле Кунис (нынешней жене Эштона Катчера), с которой прожили почти 10 лет, запоях, наркозависимости... Писали, что бедолага даже таблеток с горя наглотался - еле спасли. Сам Маколей в недавнем интервью оправдывался: мол, не лечился, не привлекался, не сидел... А вот что для него и впрямь стало ударом, так это гибель старшей сестры и смерть Майкла Джексона, с которыми они дружили. Да, звездный час Маколея в кино давно истек, но он не унывает. Пробовал себя в рок-музыке - не пошло. Сейчас раскручивает собственный информационный сайт, где пишут об известных людях и событиях с юмором. Название - соответствующее: кроличьи уши. Вот и на последних фото в соцсетях Маколей исключительно веселый и с ушами.

Маколей Калкин в фильме "Один дома".Фото: кадр из фильма.

Маколей продвигает веселый сайт.Фото: Twitter.com

КСТАТИ

Из звездочек - в звезды

У этих актеров детские роли стали трамплином в успешной кинокарьере

Дрю Берримор в детстве дружила с инопланетянином...

Девочка из знаменитого актерского клана стала знаменитой в 6 лет, сыграв малышку с ангельским личиком Герти в фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин". В 8 лет - еще одна яркая роль Чарли Макги в триллере того же мэтра "Воспламеняющая взглядом". Примерно в это же время Дрю пустилась во все тяжкие: начала пить, курить, наркоманить, развратничать... Даже лечилась в психушке. Потом остепенилась, а весь юношеский негатив выплеснула в автобиографической книжке. Сейчас 43-летняя Дрю Берримор - известная актриса, которую у нас прежде всего помнят по "Ангелам Чарли", совладелица кинокомпании, режиссер, посол ООН по борьбе с голодом... Трижды была замужем, есть две дочки.

Дрю Берримор в фильме "Инопланетянин".Фото: кадр из фильма

Сейчас 43-летняя Дрю Берримор - известная актриса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

...а Натали Портман - с киллером

Дебютная роль - Матильда из "Леона-киллера", культовой ленты Люка Бессона. И сразу - бешеный успех, номинация на "Оскар". А ведь Натали поначалу брать не хотели - боялись, что она еще не доросла до столь серьезной роли юной подружки киллера, которого сыграл Жан Рено. К слову, в режиссерской версии фильма в титрах Натали значится под фамилией по рождению Хершлаг. Портман - фамилия бабушки, по которой 37-летнюю актрису нынче знают во всем мире. Натали окончила психологический факультет Гарварда. Замужем, двое детей.

Натали Портман в фильме "Леон".Фото: кадр из фильма.

Натали Портман сейчас блистает на ковровых дорожках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Софи Марсо сыграла большую первую любовь в 13...

Роль Вик в доброй французской семейной комедии "Бум" стала суперудачным дебютом для 13-летней Софи. В кино она попала из модельного агентства, куда ассистенты режиссера обратились в поисках подходящей девочки-подростка. "Бум" так мощно "бумкнул", что следом сняли и «Бум-2», за который Марсо получила премию "Сезар". Сейчас она - актриса с мировым именем, режиссер. https://www.kp.ru/daily/25789.4/2771452/ Есть сын и дочь от двух официальных браков и воспоминания о почти десятилетнем романе с "горцем" Кристофером Ламбертом.

Софи Марсо сейчас.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

...а Джоди Фостер - малолетнюю путану

Звезда «Молчания ягнят» и «Обвиняемых», принесших актрисе двух «Оскаров» в молодом возрасте (это рекорд), тоже попала на киноэкраны в детстве: в три года снялась в рекламе. Но прославилась на весь мир ролью малолетней проститутки Айрис в фильме Скорсезе «Таксист», за которую номинировалась на главную награду Американской киноакадемии. После премьеры у Джоди появился поклонник-маньяк, который донимал актрису и даже устроил в 1981-м покушение на президента США Рональда Рейгана (фаната признали сумасшедшим и отправили лечиться). Фостер сейчас 55. Она сыграла порядка 50 ролей. Режиссер и продюсер. Окончила Йельский университет, знает несколько языков. У нее двое взрослых сыновей. Давно не скрывает, что любит женщин. В 2014-м заключила официальный брак с фотографом и актрисой Александрой Хедисон.

Джоди Фостер в фильме «Таксист».Фото: кадр из фильма.

Джоди Фостер сейчас 55.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кирстен Данст крутила с вампирами

Роль вампирши Клаудии в фильме "Интервью с вампиром" - 300-летней женщины в облике маленькой девочки - стала прорывом в кинокарере Кирстен и принесла ей несколько перстижных наград. И зависть многих девушек, ведь эта малявка в кадре целовалась с красавчиком Бредом Питтом! Актрисе сейчас 36, она востребована, хотя для рососиян она прежде всего - подружка человека-паука. Помимо карьеры в кино занимается благотворительностью. Обручена, есть сын.

Кирстен в фильме "Интервью с вампиром".Фото: кадр из фильма.

Кирстен Данст сейчас.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристина Риччи - младшенькая из Аддамсов...

В 10 лет сыграла мрачную малышку Уэйнздей в черной комедии "Семейка Аддамс". И сразу стала очень популярна. Кристина страшно переживала, что, когда повзрослеет, перестанет интересовать режиссеров. Зря боялась. К своим 38 годам Риччи снялась в более, чем 60 фильмах и сериалах. Считается иконой независимого кино. Иногда мелькает в светской хронике. А еще она - владелица кинопродюсерской компании. Пять лет назад вышла замуж, родила сына.

Кристина Риччи в фильме "Семейка Аддамс".Фото: кадр из фильма

К 38 годам Риччи снялась в более, чем 60 фильмах и сериалах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

...а Николь Том - старшенькая из Ньютонов

Райс - старшая дочь семейства Ньютонов из семейной комедии "Бетховен". Также известна по сериалам "Няня" и "Беверли Хиллз". Сейчас Николь 40, выглядит сногсшибательно. Семью ей пока заменяет пудель, которого она обожает и постоянно "пиарит" в Инстаграм.

К слову, ее киношные брат (Кристофер Кастиль) и сестра (Сара Роуз Карр) актерами не стали.

Николь Том в фильме "Бетховен" (слева)Фото: кадр из фильма