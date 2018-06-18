2018-06-18T18:05:04+03:00
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Регистрация на московский Фестиваль семейной рыбалки открыта

4 августа Радио «Комсомольская правда» проведет мероприятие для любителей рыбной ловли
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С каждым годом Фестиваль семейной рыбалки собирает все больше участников.С каждым годом Фестиваль семейной рыбалки собирает все больше участников.
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Фестиваль семейной рыбалки – это отличный способ совместить любимое хобби и отдых. На одной площадке соберутся рыбаки, их семьи и просто гости фестиваля, которые могут отлично провести время. С раннего утра участники Фестиваля будут соревноваться в ловле рыбы, а гости - отдыхать и «болеть» за конкурсантов. Помимо рыбной ловли, гостей и участников ждет множество интересных конкурсов с призами, квест-ярмарка, мастер-классы и тест драйвы, и все эти развлечения будут проходить на свежем воздухе. Для детей весь день будет работать анимация!

С каждым годом Фестиваль семейной рыбалки собирает все больше участников. Стартовав в 2015 году во Владимире, за 4 года фестиваль стал мероприятием с федеральным размахом. В этом году он проходит уже в 12-ти крупных городах, таких как Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и других. Организаторы планируют, что посетит его по стране более 10 000 человек.

Регистрация на Фестиваль семейной рыбалки открыта. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте - Fish.kp.ru. Мероприятие пройдет на территории Парк-отеля «Орловский».

Партнеры мероприятия: Парк-отель «Орловский», Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси», MUCK Boot Company, Гемотест, Бериложка, Isuzu.

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