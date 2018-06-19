Россия - Египет 19 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-18T20:14:19+03:00

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Некоторые в это вряд ли поверили бы несколько месяцев назад. Матч Россия - Египет в Санкт-Петербурге - невероятно крут и ожидаем для всего российского футбола. Стартовый поединок первого в истории домашнего чемпионата мира по футболу россияне выиграли в "Лужниках" у Саудовской Аравии. Теперь же - черед второй игры. В соперниках - Египет, который проиграл 0:1 свой первый матч в Екатеринбурге команде Уругвая. "КП" рассказывает о ключевых моментах матча Россия - Египет.

Статистика личных встреч Россия - Египет 19 июня

Еще никогда эти две команды не играли между собой очный поединок. Игра в Санкт-Петербурге станет отправной точкой для обеих команд.

Прогнозы на матч Россия - Египет 19 июня

Однозначного фаворита в этой игре назвать крайне сложно.

Трансляция матча Россия - Египет 19 июня

Трансляция матча Россия - Египет 19 июня года состоится в прямом эфире на канале "Россия-1" в 20:45 по московскому времени.