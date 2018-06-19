Как выбрать правильные креветки: советы от Роскачества

СЕГОДНЯ 08:00 2018-06-18T20:23:55+03:00

Пока в лабораториях проверяют самые популярные виды креветок, которые есть в наших магазинах, специалисты расскажут, какие внешние признаки говорят о качестве

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24 бренда вареных креветок, в том числе и развесных, сейчас тщательно исследуют сразу в нескольких лабораториях страны. В ближайшее время мы узнаем, есть ли в креветках токсичные элементы и вредные бактерии. А также не слишком ли много на ракообразных глазури, не переплачиваем ли мы за воду. Узнаем, красят ли креветки, чтобы сделать их красивее. И, разумеется, дегустаторы попробуют всех на вкус.

Какие креветки самые вкусные?Фото: Евгения ГУСЕВА

А пока мы ждем результаты, эксперты Роскачества поделились главными советами по выбору креветок:

1. Не слеплены друг с другом.

Встряхните пакет: креветки должны быть отделены друг от друга и не должно быть никаких смерзшихся комков.

2. Без снега.

Снежные сугробы в пакете тоже не допускаются. Разве что легкая изморозь: она может образоваться, когда пакет достают и возвращают в холодильник.

3. Хвост - крючком!

У свежих креветок хвостик не прямой, а согнутый. Если в пакете много креветок с прямыми хвостиками, значит, они не первой свежести.

4. Черная голова - это не страшно.

Не стоит пугаться, если головогрудь (да-да, вот так она и называется, а все, что с ногами - это уже брюшная часть) креветки не всегда розовая. Цвет может варьироваться от зеленого, коричневого до черного – в зависимости от сезона вылова, региона обитания и питания креветки.

5. Ты какого биологического вида?

Надписи на упаковках должны быть максимально полными. Не просто время упаковки и срок годности (он, кстати, 12 месяцев при температуре не выше –18 °С). Но и место вылова креветок и даже их биологический вид.

Часто производители указывают на упаковке количество креветок. В соответствии с техническим регламентом «О безопасности рыбы и рыбной продукции» эта информация не является обязательной и считается дополнительной. Согласно ГОСТу креветки делятся на размерные группы – крупные, средние, мелкие и особо мелкие – и измеряются количеством креветок в пересчете на один килограмм. Так, на упаковке может быть такое обозначение: 50/70, 70/90, 90/120, 120+. То есть чем меньше креветок в одинаковой по размере упаковке, тем они крупнее.

КСТАТИ

На развес хуже?

Что лучше: в упаковке или на развес?Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не обязательно, чаще наоборот - в открытом лотке можно увидеть величину креветок, наличие льда. Правда, есть одно «но» - не все покупатели сознательные и закрывают за собой лоток после того, как наберут креветок. Поэтому может образовываться больше льда, креветки могут слипнуться. То есть страдает качество.

Кстати, к чемпионату мира по футболу Роскачество проверило, какое пиво под креветки пойдет лучше всего.