Если даже Иосиф Кобзон приехал в больницу, паниковать не стоит

СЕГОДНЯ 19:35 2018-06-18T19:35:22+03:00

А лучше послушать интервью великого певца и политика, которое он дал Радио «Комсомольская правда» буквально недавно - в субботу, 16 июня

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...Мы, как знали - выставили на сайт kp.ru в минувшую субботу, в 20.43 мск, не только текст беседы с Иосифом Кобзоном, но и аудиозапись. Причем - без особого монтажа.

Теперь, когда в понедельник вечером, 18 июня, по соцсетям поползла «достоверная информация» о том, что Иосиф Давыдович «срочно обратился к докторам и согласился на госпитализацию» - вы можете послушать его вполне твердый голос.

Иосиф Кобзон - в эфире Радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

Хотя тема, которую мы обсуждали, была очень горькой: уход близкого друга Кобзона - Станислава Говорухина. А также - вопрос: как мы должны беречь и увековечивать память о великих современниках. (Подробности - в нашем интервью.)

Теперь - о том, что не вошло в предыдущий материал. Наверное, потому, что это было не совсем по теме, да и надо было что-то сокращать.

В этот же день в Ярославской области отмечали 55-летие полета в космос Валентины Терешковой, Иосиф Давыдович собирался отправиться туда, как это было не раз, вместе с Валентиной Владимировной.

Но поездку пришлось отложить. (Кстати, «Комсомолка» - а конкретно, мы с фотокором Владимиром Веленгуриным, готовились сопровождать Иосифа Кобзона на этот праздник.) По какой причине поездка не состоялась, я не стал уточнять у Иосифа Давыдовича.

- Жаль, конечно, что она сорвалась, - заметил тогда певец. - Вот немного передохну, оклемаюсь - и мы обязательно поедем...

Разумеется, я не уточнял (никогда этого не делаю, потому что - не принято), где во время интервью, которое длилось минут 10 - 12, находился Иосиф Кобзон - дома, в Думе, в поликлинике, в гримерке перед концертом или перед записью.

Но, в любом случае, - паниковать не стоит. А тем более - выдавать в соцсети «достоверные тревожные сигналы»...