2018-06-18T19:35:22+03:00
Общество

Если даже Иосиф Кобзон приехал в больницу, паниковать не стоит

А лучше послушать интервью великого певца и политика, которое он дал Радио «Комсомольская правда» буквально недавно - в субботу, 16 июня
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments1
Народный артист СССР Иосиф КобзонНародный артист СССР Иосиф КобзонФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

...Мы, как знали - выставили на сайт kp.ru в минувшую субботу, в 20.43 мск, не только текст беседы с Иосифом Кобзоном, но и аудиозапись. Причем - без особого монтажа.

Теперь, когда в понедельник вечером, 18 июня, по соцсетям поползла «достоверная информация» о том, что Иосиф Давыдович «срочно обратился к докторам и согласился на госпитализацию» - вы можете послушать его вполне твердый голос.

Иосиф Кобзон - в эфире Радио "Комсомольская правда"

00:00
00:00

Хотя тема, которую мы обсуждали, была очень горькой: уход близкого друга Кобзона - Станислава Говорухина. А также - вопрос: как мы должны беречь и увековечивать память о великих современниках. (Подробности - в нашем интервью.)

Теперь - о том, что не вошло в предыдущий материал. Наверное, потому, что это было не совсем по теме, да и надо было что-то сокращать.

В этот же день в Ярославской области отмечали 55-летие полета в космос Валентины Терешковой, Иосиф Давыдович собирался отправиться туда, как это было не раз, вместе с Валентиной Владимировной.

Но поездку пришлось отложить. (Кстати, «Комсомолка» - а конкретно, мы с фотокором Владимиром Веленгуриным, готовились сопровождать Иосифа Кобзона на этот праздник.) По какой причине поездка не состоялась, я не стал уточнять у Иосифа Давыдовича.

- Жаль, конечно, что она сорвалась, - заметил тогда певец. - Вот немного передохну, оклемаюсь - и мы обязательно поедем...

Разумеется, я не уточнял (никогда этого не делаю, потому что - не принято), где во время интервью, которое длилось минут 10 - 12, находился Иосиф Кобзон - дома, в Думе, в поликлинике, в гримерке перед концертом или перед записью.

Но, в любом случае, - паниковать не стоит. А тем более - выдавать в соцсети «достоверные тревожные сигналы»...

Еще больше материалов по теме: «Иосиф Кобзон, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Новости 24
Центробанк заявил о снижении прибыли российских банков
Лавров и Помпео рассмотрели график политических контактов на ближайшее время
Где заказать агитационные материалы к выборам-2018
Выставка работ карикатуриста Олега Теслера откроется в Москве
Госдума может рассмотреть проект по повышению пенсий 19 июля
Глава МИД Украины поблагодарил ЕС за продление санкций против Крыма
Дельфинёнок родился в Одессе прямо во время представления
Госдума рассмотрит законопроект о повышении НДС в начале июля
В России появятся новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Медведев подписал поручение о положении министерства науки и высшего образования
Умер Анджей Мальчевский - основатель Мособлбанка
Кинокритики определили режиссеров, снимающих только хорошие фильмы
Около 40 сотрудников «Нафтогаза» получили премии за победу в споре с «Газпромом»
В Ленинградской области предлагают вдвое снизить налог владельцам машин на газе
СМИ: Турецкие военные занимают окраины сирийского Манбиджа по согласованию с США
В Париже из-за родов пассажирки прервалось движение скоростных поездов
Путин предложил Михаила Меня на должность аудитора Счетной Палаты
СМИ: Зеехофер и Меркель договорятся о компромиссном решении проблемы с беженцами
Путин поздравил с днем рождения главного редактора «Комсомольской правды»
Беспошлинный порог интернет-покупок будет снижен
В американский зоопарк вернули сбежавшего слона Майкла Джексона
Данных о пострадавших российских гражданах при землетрясении в Японии не поступало