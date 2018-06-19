«Каждый день приходила домой под утро и нетрезвая»: Певец Рома Жуков рассказал, почему бросил жену с шестью детьми

СЕГОДНЯ 02:20 2018-06-19T02:46:00+03:00

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Звезда 90-х Рома Жуков пролил свет на свой скандальный развод: 51-летний исполнитель хита «Я люблю вас, девочки» объяснил, почему он бросил жену и шестерых детей. Старшей дочери певца Полине - 13 лет, младшему Стивену - всего три года. Супруги прожили вместе 13 лет, и все это время, по словам артиста, он был рядом с Еленой только ради детей. Роман уверяет, что никогда не любил жену, но терпел брачные узы, сохраняя видимость счастливой семьи. Певец не скрывает, что у него случались увлечения на стороне. Но когда так же поступила его избранница, и знакомые в красках рассказали ему о любовнике жены, стерпеть не смог. Артист винит Елену в крушении их брака и говорит, что в последнее время его супруга гуляла ночи напролет и злоупотребляла алкоголем.

- Приходила в 10 утра, в 11, нетрезвая, и все это ладно, там, раз в неделю - пускай. Но каждый день пошло - и все это в течение года, - рассказал Рома Жуков в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ. - Наплевать на дом, на семью, на мужа.

Оказывается, артист уже год живет один в Сочи, снимая там апартаменты в гостинице. Уют в доме ему налаживают горничные – как признался певец, он наконец-то узнал, что такое чистота, ведь его супруга хозяйственностью не отличалась.

Всего год назад Рома Жуков закатил для друзей шикарную вечеринку на свой 50-летний юбилей. Тогда они с Еленой казались идеальной парой.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Впрочем, по версии Елены, картина разрыва звездной пары вырисовывается совершенно иная. Как утверждает супруга Жукова, ей просто надоело терпеть пьяные загулы мужа, который якобы сам злоупотребляет спиртным.

- Мне надоело 13 лет видеть, как мой муж пьет. Алкоголь его губил. Я пыталась его спасти, - рассказала Елена.

Обвинения в пьянстве и изменах в свой адрес женщина считает смехотворными – ведь она работающая мать шестерых детей, которая пытается прокормить отпрысков без мужа и мечтает только об одном: выспаться. По словам Елены, она позволяет себе иногда выпить бокал-другой вина, ведь она занимается организацией вечеринок. Многодетная мать уверена: ее муж ушел, потому что устал быть отцом большой семьи, он просто сбежал от ответственности.

- День-два в подушку поплакала, потом успокоилась. Я сказала: «Я сильная женщина. Дети, мы сильные, мы идем вперед. Если у нас папа ****, то ничего не поделаешь», - рассказала супруга артиста.

Елена обвиняет благоверного в скупости и уверяет: в Сочи он загорает и гуляет, пока она вкалывает и содержит детей.

- Я научилась золото закладывать. Я научилась выживать без мужика, – говорит супруга артиста.

Рома Жуков в ответ предъявляет чеки за денежные переводы и говорит, что он регулярно высылает средства на содержание детей, а также платит ипотечный кредит за их московскую квартиру площадью сто квадратных метров. Артист настаивает на разводе, в случае которого им с женой предстоит делить апартаменты в Москве, загородный дом в Подмосковье и ипотечный кредит на пять миллионов рублей. Что касается детей, то они останутся с мамой. Роман уверяет, что никогда не мечтал быть многодетным отцом – мол, просто шел на поводу у жены, о чем он теперь жалеет.

zhukovroma_official С новым годом и Рождеством,ЛЮДИ!

Елена обижена на мужа, но развода не хочет. Дело в том, что она выиграла грин-карту и мечтает уехать с детьми в Америку, чтобы начать жизнь с чистого листа. А чтобы ее пустили в США, Елена должна быть замужем – хотя бы по документам.

В 2012 году семья Жуковых пережила страшную трагедию: когда Роман с супругой были в отъезде, погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Девочка гуляла с братом на детской площадке во дворе своей бабушки и попала под качели. Малышка скончалась от травмы головы. Елена в то время была беременна шестым ребенком.

- Мы поженились во многом из-за того, что она забеременела. Тогда мне было уже 36 лет, казалось, что пора заводить семью, а Лена выглядела отличной кандидатурой на роль матери и жены. Появление детей всегда было ее инициативой, я просто не настаивал на обратном, - говорит Жуков. - Но я своих детей люблю, и даже после расставания с женой продолжаю с ними общаться.

Напомним, в 2015 году Рома Жуков стал отцом в седьмой раз. Все его дети родились в разных странах: старшая Полина - в России, Елизавета-Виктория - в Британии, Никита - на Кипре, Анжелика - в США, София-Виктория - во Франции, Виктория-Элизабет - в Австралии, Стивен Энтони - в Германии. Всего через несколько дней после гибели дочери Елизаветы-Виктории супруга Жукова Елена в Австралии родила дочь Викторию-Элизабет. А еще через пару лет супруги решились еще на одного малыша – на свет появился Стивен.