2018-06-19T13:01:41+03:00
Политика

Раджаб Абдулатипов, брат экс-главы Дагестана: Я, что, бандит? Информация, что я "совершил преступление" и теперь "под арестом", высосана из пальца

Родственник бывшего руководителя северокавказской республики в эфире Радио "Комсомольская правда" опроверг слухи о своей причастности к ужасному преступлению [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Раджаб Абдулатипов. ФОТО dagsport.ruРаджаб Абдулатипов. ФОТО dagsport.ru
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- Салам алейкум, это Александр Гамов из «Комсомольской правды», брат Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова вам звонит.

- Да, очень приятно.

- Скажите, я слышу, у вас голос такой немножко упавший… Как у вас настроение?

- Настроение нормальное, несмотря ни на что, не удастся испортить, несмотря на подлецов всяких, так что мы на такие вещи не поддаемся.

- Скажите, откуда взялась такая информация, причем, она почти официально идет, что Раджаба Абдулатипова арестовали, что вы показания даете сидите сейчас?

- Не знаю, честно говоря, не могу знать. Ну, мало ли что, мало ли кто хотят настроение испортить, нервы попортить.

- Что-то есть за этим? Говорят, нет дыма без огня? Я специально такие дурацкие вопросы задаю. К чему они могли прицепиться? Мне Рамазан, брат ваш, сказал, что за тысячу лет в роду Абдулатиповых никогда такого не было, что, они не знают про это?

- Мы совершенно другие люди. В смысле, я этих людей только по газете знал совершенно…

Рамазан Абдулатипов о своём брате Раджаб

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- …там чуть ли не убийство… организация убийства…

- Я, что, бандит? Я, что, какой-то уголовник? Это же, я же говорю, из пальца высосано, чтобы там чего-то обратить внимание, поэтому это ничего общего к нам совершенно не имеет. У нас в семье нет таких людей.

- Что бы вы хотели сказать вот этим людям, которые пытаются лить грязь на тысячелетний род Абдулатиповых и лично на вас?

- Ну, что хотим? Ну, хотят испортить настроение, чтобы понервничали, но все равно же это как-то на человека действует. Если даже на меня действует, на моих близких это действует, как бы, понимаете. Поэтому ничего общего не имеет совершенно… Я, наоборот, к этой семье с большим уважением всегда относился, потому что он был труженик, он был Герой Социалистического труда…

- Это чья семья? Напомните, как его фамилия?

- Алиев Нариман Алиевич. Это известная семья. Он был директором совхоза… Я его знал только по газете.

- Я понял.

- Так не знал совершенно.

- Вы не хотите им позвонить, родственникам?

- Нет, не хочу. Это получится, как будто мы там чего-то… Они это прекрасно знают - что мы другие люди, что я ничего не совершал, никакого преступления.

- А они знают, что вы не при чем, что это провокация?

- Конечно, знают. Это совершенно… очередная утка.

- Понял. Раджаб, ну, вы держитесь. Своего брата поддержите, скажите, что брат Александр из «Комсомолки» напишет все так, как есть.

- Все передам.

- И все будет хорошо, потому что он выдающийся деятель, и у него плохих братьев не может быть.

- Спасибо вам, Александр. Спасибо. Всего доброго.

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Слушай, напиши, скажи, что Абдулатипов сказал, что в моем роду никогда за тысячу лет не было и нет, и не будет людей с подобными способностями на преступление и так далее. Не было никогда в моем роду! (подробности)

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