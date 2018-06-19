2018-06-19T14:02:18+03:00
Экономика

Бензин начал дешеветь

Только неизвестно, надолго ли
Софья РУЧКОdd_money
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Несмотря на тенденцию, рост цен на бензин может возобновиться.Несмотря на тенденцию, рост цен на бензин может возобновиться.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Цены на топливо впервые за последние два месяца начали снижаться. В среднем бензин сейчас подешевел на 3-5 копеек. А на некоторых заправках — вот чудо! — сразу на 20-30 коп.

По данным исследовательской компании «Кортес», за прошлую неделю вырос в цене только бензин «Нормаль-80» (он прибавил 4 коп.), а все другие марки топлива стали дешевле.

Впрочем, к прежней цене, какой она была в начале апреля, бензин в настоящее время не вернулся. Еще бы: ведь в прошлом месяце он рос чуть не на рубль ежедневно. В итоге с мая до начала июня топливо подорожало на 8% - скачок в нынешних условиях гигантский.

Нынешнему снижению цен не надо спешить радоваться. Все это может оказаться лишь затишьем перед бурей - рост может возобновиться.

Почему цены на АЗС вдруг остановились и даже снизились? Возможно, вмешалась «рука рынка» и бензин нашел «справедливую стоимость» — такую, по которой его будут покупать в прежних количествах. К тому же с 1 июня уменьшили акцизы на бензин и дизель, соотвественно, на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну. К этому добавилось усиление госконтроля за ценообразованием на нефтепродукты на АЗС. А вот в том, что этот контроль - явление временное, вряд ли стоит сомневаться. Ведь это уже не первое обещание государства жестко следить за ценообразованием на топливном рынке. В феврале этого года замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что ФАС все контролирует и предпосылок «для роста цен на моторные топлива отсутствуют». В апреле жизнь эти рассуждения опровергла, ударив по кошельку водителей и не только.

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- Это недопустимо, это неправильно, но надо признать, что это — результат неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики, — заявил глава государства (подробности)

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