2018-06-19T15:15:38+03:00
Звезды

Любовь Толкалина показала, какой ее полюбил Кончаловский

Кажется, красоту актрисы в свое время недооценили другие режиссеры
Петр СИМОНОВ
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Любовь Толкалина.Любовь Толкалина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Широкой публике эта артистка стала известна после роли в фильмах Егора Кончаловского «Антикиллер». Сегодня она достаточно известна, пусть ярких ролей в кино почти не предлагают. А родилась Любовь Толкалина в деревне Михайловка Рязанской области. Она была синхронисткой, даже стала кандидатом в мастера спорта, но спорту предпочла киноэкраны. В 17 лет поехала в Москву и поступила на курс Алексея Баталова во ВГИК.

В этот же год познакомилась с будущим неофициальным мужем. Представитель семейства Михалковых-Кончаловских через несколько лет стал отцом ее дочери Марии. С Егором Кончаловский, старшим сыном Андрея Кончаловского, они прожили в неофициальном браке 14 лет. А в 2017 году внезапно заявили, что расстались. Через несколько месяцев Егор стал отцом второй раз. Новая возлюбленная Мария Леонова, защищавшая его когда-то в суде, родила сына Тимура.

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Передача "Секрет на Миллион" что прошла вчера на НТВ, привела к приятному событию)))
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Позже Любовь расскажет о том, что никогда не чувствовала себя полноценной частью этой знаменитой семьи, не чувствовала себя их ровней. А Егор Кончаловский и вовсе выпалит на одном из ток-шоу, что Толкалина была «никакой» женой.

Сегодня они счастливы врозь. Любовь Толкалина очень активна в соцсети. Она выкладывает очень много снимков И везде она излучает радость. 40-летняя актриса публикует и архивные фотографии. Вот недавно она выставила снимок, где ей всего 17 лет.

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Вот какую фоточку нашла... дитя... мне тут 17... бровью веду...
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- Вот какую фоточку нашла... дитя... мне тут 17... бровью веду… - подписала она карточку.

Вот такой ее полюбил Егор Кончаловский. Она была настоящей красавицей.

И остается ею.

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За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?
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И фигура у нее потрясающая.

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Друзья мои, я просто хватаюсь за голову и хохочу..
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Кажется, Любовь Толкалину и ее красоту в свое время недооценили другие режиссеры. Слишком мало достойных работ с ее участием.

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