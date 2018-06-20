СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-19T20:38:32+03:00

Криштиану Роналду, Луис Суарес и другие звезды мирового футбола сыграют в очередной день ЧМ-2018. "КП" оглашает расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 20 июня

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Чемпионат мира по футболу 2018 в России не останавливается ни на сутки. Во вторник, 20 июня, в столичных "Лужниках" играет Криштиану Роналду, Луис Суарес - в Ростове-на-Дону, а Серхио Рамос - в Казани. Три шикарных афиши расписания матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 20 июня.

Португалия - Марокко. Москва, "Лужники". 15:00

Криштиану Роналду показал настоящее шоу в Сочи в стартовой игре ЧМ-2018 против Испании. И теперь же у португальцев более скромный соперник. Марокко уступили 0:1 Ирану в Санкт-Петербурге и теперь им нужна только победа над чемпионами Европы. Мбарк Буссуфа и его напарники попытаются сотворить чудо на стадионе "Лужники".

Уругвай - Саудовская Аравия. Ростов-на-Дону. 18:00

Команда Уругвая с большим трудом вырвала победу в своей первой игре чемпионата мира по футболу над командой Египета со счетом 1:0. Теперь же Суарес, Кавани и другие южноамериканские звезды будут держать экзамен в Ростове-на-Дону. Именно на этом стадионе несколько дней назад Бразилия сыграла вничью 1:1 со Швейцарией. А сейчас же соперником Уругвая станет Саудовская Аравия, которая горит желанием реабилитироваться за 0:5 в стартовой игре чемпионата мира по футболу 2018.

Иран - Испания. Казань. 21:00

Невероятное везение сборной Ирана принесло команде Карлуша Кейруша три очка в стартовом поединке чемпионата мира против команды Марокко. И теперь перед битвой с испанцами у них больше очков, чем у соперников. Так что для испанцев, которые уволили тренера за сутки до старта ЧМ-2018, потеря очков на стадионе "Казань Арена" может стать смертельной.