Польша - Сенегал 19 июня: Прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу.

СЕГОДНЯ 13:10 2018-06-19T14:54:34+03:00

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Матч Польша - Сенегал на стадионе “Арена” в Москве 19 июня станет второй игрой чемпионата мира в группе H. Кроме Польши и Сенегала в неё попали Колумбия и Япония. В понедельник сборные Сенегала и Польши прибыли в Москву. Сенегальцы приехали из Калуги, где живут в гостиница SK Royal Hotel Kaluga и тренируются на местном стадионе «Спутник». Поляки, в свою очередь, поселились в Сочи в отеле Hyatt Regency Sochi, а тренируются на стадионе «Спутник-Спорт». Вчера они провели предматчевые тренировки на поле стадиона «Спартак».

Для команды Сенегала этот матч очень важен, ведь в последний раз африканцы была на ЧМ 16 лет назад. В 2002 сенегальцы запомнились тем, что в стартовом матче турнира обыграли тогдашних чемпионов Европы и мира французов (0:1). Затем они вышли в плей-офф и дошли до четвертьфинала, где проиграли бронзовым призерам — туркам (0:1) Сборная Польши приехала на ЧМ-2018 в статусе команды, где играет лучший бомбардир отборочного турнира чемпионата мира Роберт Левандовски.

За 10 матчей отборочного цикла нападающий «Баварии» забил 16 голов. В трех матчах ему удалось сделать хет-трики, то есть забить три гола в одном матче. Болельщики и главный тренер сборной Адам Навалка надеются, что «голевая машина» Левандовски раздавит соперников по группе H и команда гарантирует себе выход в 1/8 финала чемпионат мира по футболу в России.

Статистика личных встреч Польша - Сенегал 19 июня 2018 года

Матч на стадионе “Спартак” станет первым в истории между этими соперниками

Составы команд на матч Польша - Сенегал 19 июня 2018 года

Прогнозы на матч Бельгия - Сенегал 19 июня 2018 года

Сборная Польши - фаворит матча с Сенегалом, вернувшимся на чемпионат мира спустя 16 лет отсутствия. Коэффициент на победу сборной Польши - 2,4, на победу сборной Панамы - 3,3 на ничью — 3,25. “КП” сделала свой прогноз на предстоящий матч.

Трансляция матча Бельгия - Сенегал 19 июня 2018 года

Трансляция матча Бельгия - Сенегал 19 июня 2018 года состоится в прямом эфире на телеканале Матч ТВ в 17:45 по московскому времени.