Станислав Черчесов: У нас нет слова «проблемы», есть вопросы

СЕГОДНЯ 00:50 2018-06-20T01:04:45+03:00

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- С победой, Станислав Саламович. За счет чего удалось переиграть египтян?

- Нам в этом матче надо было выиграть, чтобы решить свои задачи, а а Египет должен был обязательно побеждать, чтобы остаться в турнире. Это совершенно разные психологические установки, тем более если учитывать, что Египет играет вторым номером.

Главное, что сегодня нам удалось сделать то, что задумали. И выдержать это на всем протяжении всего матча. Мы сами попадали в ситуации, когда нам не хватало концентрации до конца, как в контрольных играх с Францией и Бразилией.

Но главное, что сегодня мы заработали три очка и все рады.

- Дзюба окончательно стал первым номером?

- Первый номер у нас Акинфеев. А почему в стартовом составе вышел Дзюба? Вроде бы против больших защитников не должен был играть большой Дзюба... После жеребьевки ЧМ было много времени и мы досконально изучили соперника. Если бы в первой игре Смолов забил, то сегодня все равно вышел бы Дзюба.

- Как вам так быстро удалось устранить проблемы в сборной, которая проигрывала контрольные матчи?

- У нас в лексиконе нет слова «проблемы», есть вопросы. Надо было хорошо подготовиться к официальным матчам и нам это удалось. Мы прошли сборы и учли недостатки. Проблем нет не было и не будет.

- Какие мысли по поводу матча с Уругваем?

- Надо выспаться, завтра восстановительная тренировка, опять сон. Надеюсь, мысли после этого не будут лезть в голову а прыгать.

- В двух матчах сборная России забила 8 мячей. Вы чемпионы...

- Если бы давали за это приз, но в футболе любая победа оценивается только в три очка.

- Что думаете о Египте и его лидере Салахе?

- Как я уже сказал, мы четко проанализировали соперника, много информации дала их игра с Уругваем. Меня моя команда порадовала дисциплиной, все выполнили установку на игру. А оценивать Салаха пусть будет тренер Египта.

- Сборная уже вышла в 1\8финала и последний матч в группе с Уругваем не так важен. Дадите отдохнуть некоторым футболистам? Как их здоровье?

- У Жиркова еще вчера была боль в голеностопе, но он отыграл отлично и сегодня и я его решил пораньше заменить. А вот Дзагоев выбыл… У нас в обойме осталось 23 футболиста. И оба матча были очень затратными. Но все равно мы на матч с Уругваем состав будем подбирать в зависимости от того, какую тактику выберем на игру. У нас нет основного состава. У нас есть стартовый состав.

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