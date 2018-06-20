2018-06-20T11:52:12+03:00
Политика

Наталья Поклонская прокомментировала повышение пенсионного возраста

Депутат предложила вместе с народом доработать законопроект
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на радио `Комсомольская правда`.Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на радио `Комсомольская правда`.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

За идей повысить пенсионный возраст в России следят не меньше, чем за Чемпионатом мира по футболу. Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена: идею нужно дорабатывать вместе с народом. Для этого она встретится с крымчанами, чтобы узнать их мнение о пенсионной реформе.

- Действующая пенсионная система, конечно, устарела и нуждается в реформировании, - рассказала «КП» Поклонская. - Но предложенный Правительством РФ вариант повышения пенсионного возраста до 65/63 лет исключительно в этой части, по моему мнению, необходимо корректировать. Чтобы у людей не было ни излишних страхов, ни излишних иллюзий. Именно поэтому на вопрос, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста, ответила "против". Вместе с тем законопроект нужен, его необходимо прорабатывать с позиции "человек - государство". Сегодня идут дискуссии и подготовлены предложения к данному законопроекту.

Депутат уверена, что оппозиционеры хотят заработать себе бонусы на хайповой теме.

- Понятно, что оппозиционные силы активно включатся и уже включились в раскачивание ситуации и общественных "настроений" с одной целью - заработать для себя бонусы. Не для людей. Не для выработки оптимального варианта пенсионной реформы. Не для конструктивного диалога по обсуждению различных вариантов. Мной, после обсуждения различных точек зрения, приёмов граждан, встреч с крымчанами и руководством Крыма будет обобщена вся поступившая информация и подготовлены предложения по данному законопроекту, - отметили Поклонская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем нам повышают пенсионный возраст

Правительство поставило точку в многолетней дискуссии о пенсионном возрасте. Многие эксперты давно говорили, что это пора сделать. Теперь решение принято: пенсионный возраст для женщин повысят с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет. Законопроект еще должны одобрить в Госдуме. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Путину сказали: «Сорвется спасение Собчака - вы нигде не сможете работать»
В кинотеатрах России идет фильм Ксении Собчак и режиссера Веры Кричевской о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке и о времени, которое его вознесло и убило. Журналисты «КП» посмотрели это кино
Раджаб Абдулатипов, брат экс-главы Дагестана: Я, что, бандит? Информация, что я "совершил преступление" и теперь "под арестом", высосана из пальца
Родственник бывшего руководителя северокавказской республики в эфире Радио "Комсомольская правда" опроверг слухи о своей причастности к ужасному преступлению [аудио]
Новости 24
На Первом канале рассказали, почему Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018
Михаил Боярский считает фееричную игру сборной России на ЧМ-2018 не случайной
Минэкономразвития оценило стоимость ответных торговых ограничений против США
Южная Корея отказалась от собственных регулярных военных учений из-за диалога с КНДР
Депутаты Рады предложили переименовать Переяслав-Хмельницкий
Ученые: брак спасает от преждевременной смерти
США назвали условие своего возвращения в Совет по правам человека
Надо играть на победу — Евгений Ловачев сделал прогноз на матч Россия-Уругвай
США в четверг передадут Турции два истребителя F-35
Эксперты рассказали о грядущих в школьных учебниках истории изменениях
«Произносит чужой текст»: в Госдуме прокомментировали слова Грибаускайте о «вторжении» России