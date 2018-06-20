2018-06-20T15:45:24+03:00
Политика

Путин не испугался Криштиану Роналду

Президенты России и Португалии поговорили о плей-офф чемпионата мира
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПрезидент Португалии Марсело Ребелу ди Соза и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Если до начала встречи Владимира Путина с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой журналисты шутили, что проблема предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира вышла на высший уровень, то после ее окончания стало понятно, что никакие это не шутки. Возможная встреча сборных России и Португалии в плей-офф на той или иной стадии на протяжении всего разговора незримо витала в зале Кремля.

- Очень рады вас видеть в Москве, - приветствовал гостя Путин и тут же заговорил о главном - о футболе. - Мы, конечно, болеем прежде всего за нашу сборную, но как организаторы турнира создаем равные условия для всех сборных, которые считаем нашими друзьями.

Путин отметил, что он доволен ходом мундиаля - и болельщики, и спортсмены, и инфраструктура, все на высшем уровне и все счастливы.

- Стадионы все заполнены, и уверен, что на сегодняшней игре вашей сборной тоже будет аншлаг, - напомнил он Соузе, который прямо из Кремля собирался мчаться в "Лужники" на встречу Португалии и Марокко.

Президент доволен ходом мундиаля - и болельщики, и спортсмены, и инфраструктура, все на высшем уровне и все счастливы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент доволен ходом мундиаля - и болельщики, и спортсмены, и инфраструктура, все на высшем уровне и все счастливы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Хочу поздравить вас с великолепной организацией чемпионата, весь мир с огромным интересом и страстью следит за этим, - ответил Соуза и поделился уже образовавшимся личным опытом. - Вчера я предпринял прогулку по Москве, спустился в ваш метрополитен и обнаружил там огромное количество русских болельщиков, которые были просто счастливы по поводу вчерашнего выигрыша. Я надеюсь испытать такое же чувство радости через два часа на нашей игре с Марокко.

Португалец первым заговорил о главном.

- Есть небольшая проблемка, - заявил он. - Может случиться, что нам придётся играть друг против друга. Если так и случится, то мы неизбежно встретимся друг с другом, и даже самая лучшая дружба в мире тут не устоит перед спортивными процедурами. Потому что два победителя, к сожалению, быть не может. Конечно, у нас со своей стороны есть Криштиану Роналду, но, с другой стороны, российская сборная показывает отличную игру, и она играет дома. Надеюсь, что наши дипломатические отношения от этого точно не пострадают.

- Никакого ущерба для наших отношений нанесено не будет, как бы ни закончились эти соревнования, - не испугался Роналду Путин. - Наоборот, спорт сближает страны и народы. А мы, как хозяева этого турнира, как страна-организатор, радуемся за тех, кто победил, и переживаем вместе с теми, кого постигла неудача. Но если наши сборные встретятся, каждый из нас будет болеть за своих, разумеется.

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ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская сборная обыгрывает Египет и оформляет выход из группы домашнего чемпионата мира (смотрите фото)

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