Пугачеву раздражает, что Бузова липнет к Киркорову

СЕГОДНЯ 00:44 2018-06-19T22:03:52+03:00

«Новая волна-2017». Киркоров не сопротивлялся напору, лишь с любопытством наблюдал за бойкой звездой «Дома-2». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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Еще прошлой осенью акулы пера заметили, как звезда реалити-шоу и Инстаграма Ольга Бузова атаковала Филиппа Киркорова. Бузова положила глаз на короля поп-сцены на предыдущей «Новой волне». Ольга посвятила Киркорову свою песню «Мало половин», объявив, что наконец-то после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у нее на сердце появился мужчина.

- Он самый лучший. И он король. Король нашего шоу-бизнеса! - заявила Бузова, плюхнувшись артисту на колени.

Висла на Киркорове Ольга и на других вечеринках. И ведь сработало!

Раньше многие профессионалы в области поп-индустрии отказывались воспринимать Бузову как певицу. А теперь Ольгу не просто приглашают на премии, но и награждают!

Первой ласточкой стала премия «Ру-ТВ», где телеведущая победила в номинации «Ольга Бузова года». Номинация, безусловно, с издевкой, но все же в копилке у Бузовой оказалась первая музыкальная награда.

Дальше - больше. Бузова снимается в клипе Киркорова «Цвет настроения - синий». После съемок Филипп дарит Оле свой чехол Louis Vuitton от айфона. Затем следует совместный рекламный ролик Бузовой и Киркорова для одной крупной компании.

Ольга постаралась, чтобы совместные кадры с королем поп-сцены были максимально жаркими.

«Мы и наш танец любви», - подписала рекламу с Киркоровым в Инстаграме звезда «Дома-2».

А дальше - бинго! Награду на престижной премии Муз-ТВ - «Лучший хит Рунета» получает песня Ольги «Мало половин». Да, та самая, которую ведущая посвятила Киркорову. Получив награду, Бузова побежала обнимать Филиппа.

В общем, знает телезвезда, на чьи колени присесть.

Апрель 2018 года. Ольга снова на коленях у артиста.Фото: Иван МАКЕЕВ

Судя по всему, заметила кружение Бузовой вокруг Киркорова и Алла Пугачева. Напомним, с Киркоровым АБ развелась в 2006 году, но артист по-прежнему считает ее своим главным советчиком и другом. Тепло к Филиппу относится и Алла Борисовна.

- Он по жизни всегда будет со мной, это мой крест. А если он будет плохо себя вести, я его усыновлю! - шутила после развода с Киркоровым Пугачева.

А недавно в интервью Олегу Меньшикову Алла Борисовна заявила, что у них с Филиппом и Максимом Галкиным любовный треугольник.

- Иногда мне кажется, что мы живем жизнью - Лиля Брик, Осип Брик и Маяковский. Если перечитать их историю, понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться? - удивлялась Примадонна.

Поклонники АБ заметили, что, когда они писали, как их достала Бузова, липнущая к Киркорову, Пугачева дважды в Инстаграме ставила лайки под этими высказываниями.

- Аллу она тоже бесит, - резюмировали фанаты Примадонны.

Впрочем, сам Киркоров считает, что сердечки, одобряющие критику Бузовой, Пугачева поставила случайно.

- Чего тут обсуждать. Алла Борисовна не читает ни комменты, ни лайки. Случайно тыкнула, и все, - высказал свое мнение на одной из недавних светских вечеринок Филипп.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Назвал своей семьей 35-летнюю блондинку

Повторяется сценарий, по которому складывались отношения Филиппа с Анастасией Стоцкой

Между тем Киркоров уже не первый раз выходит в свет с другой дамой. На премии Муз-ТВ певец шел под руку с диджеем и телеведущей Катей Гусевой и со своими наследниками - Аллой-Викторией и Мартином.

«А вот и моя семья: мои любимые дети и, конечно же, Катя Гусева, которая украсила и скрасила мой одинокий холостой вечер своим присутствием!» - подписал в своем Инстаграме фото Филипп.

По словам Киркорова, он не мог жениться на Стоцкой в те годы, поскольку был мужем Пугачевой.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Напомним: с 35-летней Екатериной Гусевой, которая работает диджеем, а также ведет музыкальные и модные программы, Киркоров познакомился в прошлом году, когда девушка делала ремикс на его хит «Любовь или обман». А потом Филипп внезапно позвал блондинку на «Евровидение» (артист туда ездил как автор песни молдавской группы DoReDos). Судя по всему, у Бузовой появилась серьезная соперница. Ведь со своими детьми артист знакомит только близких людей.

Можно, конечно, было подумать, что интрижка с Гусевой - банальный пиар. Но по такому же сценарию развивались когда-то отношения Киркорова со Стоцкой. Находясь в депрессии из-за романа Пугачевой с Галкиным, Киркоров случайно оказался на премьере в Театре Луны. И там увидел юную Анастасию Стоцкую. Позже Киркоров признавался, что эта длинноногая «рыжая бестия» напомнила ему молодую Пугачеву.

Артист начинает лепить из никому не известной артистки новую звезду. Стоцкая получает главную роль в мюзикле Филиппа «Чикаго». Побеждает в конкурсе «Новая волна». Съемки первых клипов, запись первых хитов... Киркоров берет свою фаворитку в гастрольный тур, знакомится с ее родителями. Однажды пассажиры бизнес-класса наблюдали, как певец и его новая муза беззаботно целовались на борту самолета...

Вскоре за любовной сценой между артистами смогли наблюдать и зрители. В телемюзикле «Женитьба Фигаро» Филипп и полуобнаженная Анастасия оказались в постели...

35-летняя Екатерина Гусева в последнее время неразлучна с Филиппом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сложно сказать, чем был вызван интерес Киркорова к Стоцкой - желанием насолить Пугачевой или искренней симпатией. Но заморочил голову Насте певец капитально.

- Я была очарована Киркоровым, - рассказывала в интервью «КП» Анастасия Стоцкая. - Самые яркие моменты - безумные, сумасшедшие - в моей жизни были, конечно же, с Филиппом. Четыре года рядом с этим человеком прошли, как десять. Людям нужны истории, где есть перчинка, скандал. У меня такой образ сложился: рыжая бестия, которая увела Филиппа из семьи. Но я не уводила! Я была влюблена, но была ребенком и ни на что не претендовала.

Сам Филипп потом так объяснял размолвку с бывшей подопечной: мол, лепил из нее звезду, а она променяла сцену на «борщи». Дескать, едва закончился контракт, Анастасия выскочила замуж за ресторатора Сергея. Супруг певицы непубличный человек, поэтому его фамилию Стоцкая не называет, хотя изредка выходит с мужем, от которого уже успела родить двоих детей, в свет. С Филиппом певица давно помирилась, они дружат семьями.

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