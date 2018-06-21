2018-06-20T18:36:50+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 21 июня

Второй тур группового этапа стартует еще в двух группах. "КП" анонсирует расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 21 июня
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тот самый момент - Лео Месси не забивает пенальти в ворота сборной Исландии.Тот самый момент - Лео Месси не забивает пенальти в ворота сборной Исландии.Фото: REUTERS
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Чемпионат мира по футболу 2018 в России подходит к отметке "первая неделя". Спустя неделю после завершения стартовой игры турнира Россия - Саудовская Аравия очередные три поединка будут сыграны в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Главная интрига - как проявит себя Лионель Месси в важной игре против Хорватии. Итак, вот таково расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 21 июня.

15:00. Дания - Австралия. Самара

Сборная Дании победила Перу в первой игре в Саранске и теперь ее ждет второй матч. Фото: REUTERS

Сборная Дании победила Перу в первой игре в Саранске и теперь ее ждет второй матч.Фото: REUTERS

Сборная Дании смогла "на характере" одержать победу над сборной Перу в Саранске. И теперь им предстоит переехать в другой волжский город. Австралийцы на этом турнире - далеко не фаворит. Поэтому датчане смотрятся явными лидерами. В случае успеха "викинги" смогут решить вопрос выхода в следующий раунд чемпионата мира по футбоу 2018.

18:00. Франция - Перу. Екатеринбург

Лидер атак сборной Франции - Антуан Гризманн. Фото: REUTERS

Лидер атак сборной Франции - Антуан Гризманн.Фото: REUTERS

Сборная Франции не без скрипа одержала победу в первой игре ЧМ-2018 над командой Австралии на поле стадиона "Казань Арена". И теперь вице-чемпионам Европы предстоит экзаменовать перуанцев. Они проиграли в драматичной игре в Саранске команде Дании. Но зато запомнились не только на стадионе своей яростной игрой, но и за пределами арены - 15 тысяч перуанцев покорили всех местных жителей. На очереди для перуанского карнавала второй город - Екатеринбург.

21:00. Аргентина - Хорватия. Нижний Новгород

Лука Модрич принес 3 очка Хорватии в победной игре 1 тура против Нигерии. Фото: REUTERS

Лука Модрич принес 3 очка Хорватии в победной игре 1 тура против Нигерии.Фото: REUTERS

Лионель Месси вместе с напарниками по команде не смог добиться победы в поединке 1 тура против Исландии. Так что встреча с Хорватией - крайне важный матч для аргентинцев. Стоит им потерять очки, как возникнет немало вопросов об их дальнейшей судьбе на турнире. Благо что Хорватия стартовый поединок в Калининграде завершила победой со счетом 2:0 над Нигерией. Лео, не подкачай в этот раз!

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