Названы лауреаты конкурса «Азбука национальностей для детей»

СЕГОДНЯ 12:50 2018-06-20T12:52:35+03:00

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В столице, в Центральном доме детей железнодорожников состоялся финал межнационального информационно-просветительского творческого конкурса «Азбука национальностей». Мероприятие было организовано при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Участниками финального этапа стали более 20 исполнителей и творческих коллективов. Они состязались в трех номинациях: «Вокал (соло)», «Инструментальная музыка», «Костюмы. Демонстрация в танце». Оценивало выступления профессиональное жюри во главе с композитором Григорием Гладковым.

Член жюри от ФАДН России Эмма Ларина (вторая справа) с конкурсантами из Узбекистана. Фото: ФАДН России.

Со сцены звучали песни на русском, чувашском, молдавском, грузинском, армянском, узбекском, китайском языках, а также украинские, татарские, еврейские мелодии. Все участники выступали в национальных костюмах.

Как отметил Григорий Гладков, жюри было непросто сделать выбор, так как все юные артисты очень талантливы. Они показали, насколько сильно любят Россию, как бережно относятся к народным традициям и культуре, помогают их сохранять.

Сестры Колмогорцевы. Фото: ФАДН России.

В итоге гран-при конкурса получили четыре исполнителя и коллектива:

* 5-летний Дамир Сорокин с песней «Синяя вечность», которую в свое время исполнял Муслим Магомаев;

* Рустам Бурибоев, спевший песню «Очарован тобой» на русском и узбекском языках;

* Всеволод Попов с песней Элвиса Пресли «Can’t help falling in love»;

* трио сестер Колмогорцевых Миланы, Снежаны и Стешаны, виртуозно сыгравших на аккордеонах татарские и еврейские мелодии.

Ансамбль семьи Ульяновых. В нем поют 11 детей, младшему - 2 года. Фото: ФАДН России.

Награды вручили члены жюри, среди них начальник управления мониторинга анализа и прогноза ФАДН России Эмма Ларина и член общественного совета ФАДН России Константин Мулин.

Отдельно жюри отметило вокальный ансамбль семьи Ульяновых, в котором поют 11 детей, младшему - всего 2 года. Они исполнили песню «Прекрасное далёко» из кинофильма «Гостья из будущего».

Все участники получили в подарок красочную «Азбуку национальностей для детей» и настольные игры, знакомящие с музыкальными инструментами народов России. Увидеть вживую инструменты, привезенные из разных уголков страны, а также примерить яркие национальные костюмы, о которых рассказывается в «Азбуке национальностей для детей», можно было на открытой выставке.

Привезенных народных музыкальных инструментов хватило бы на оркестр. Фото: ФАДН России.

К СВЕДЕНИЮ

Книга «Азбука национальностей для детей» придумана и написана творческим коллективом некоммерческого фонда «Международные интеграционные технологии», иллюстрации к ней подготовил Заслуженный художник России Данила Меньшиков.