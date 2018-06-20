2018-06-20T19:46:49+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Секрет успеха Португалии на ЧМ-2018 - портвейн "Криштиану Роналду"

Лучшего футболиста мира сравнили с дорогим алкоголем после победы над Марокко
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Криштиану Роналду празднует гол в ворота сборной Марокко.Криштиану Роналду празднует гол в ворота сборной Марокко.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

После того, как накануне в Санкт-Петербурге сборная России добилась победы со счетом 3:1 над Египтом и фактически решила задачу выхода в 1/8 финала, в таблице лучших бомбардиров воцарилось двоевластие. По три гола были у Криштиану Роналду и Дениса Черышева. Оба когда-то играли за мадридский "Реал", причем россиянин признавлся, что Роналду учил его бить штрафные.

Однако уже на 4-й минуте матча в "Лужниках" между Марокко и Португалией двоевластие было нарушено. Криштиану Роналду, откликнувшись на подачу с фланга, удачно подставил голову и забил гол в ворота марокканцев.

Тот самый момент - когда Роналду забил победный гол в ворота Марокко. Фото: REUTERS

Тот самый момент - когда Роналду забил победный гол в ворота Марокко.Фото: REUTERS

За Роналду на трибунах болела его подруга - Джорджина Родригез. До недавнего времени она была занята по работе, принимая участие в модных показах. И лишь на второй матч чемпионата мира смогла приехать, дабы поддержать своего возлюбленного.

Одна из самых симпатичных и старательных команд всего чемпионата мира, сборная Марокко, получила "пробоину" в начале игры. И после этого довольно рьяно принялась атаковать, и немало раз вратарь португальцев Руй Патрисиу спасал свою команду от гола.

90 минут борьбы, криков на судей, ударов по воротам завершились все же победой Португалии со счетом 1:0. У Криштиану Роналду - два матча и 4 гола в турнире, на один больше, чем у бывшего друга по команде Дениса Черышева.

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии, после матча был доволен действиями лидера:

- Криштиану - это портвейн. С возрастом он улучшается и развивается. В отличие от других игроков. Он знает себя - делает то, что знает. Он знает как совершенствоваться. Не многие игроки играют 44 матча за сезон. Кто-то сыграл больше. То, что его отличает - он в хорошей форме и благодаря ему команда получает преимущество.

Джорджина Родригез следила за Криштиану Роналду во время матча. Фото: REUTERS

Джорджина Родригез следила за Криштиану Роналду во время матча.Фото: REUTERS

Сборная Португалии теперь с 4 очками пока лидер группы. Но теперь нужно ждать окончания поединка в Казани, где сегодня вечером Иран будет "рубиться" с Испанией в матче 2 тура. Иранцы с 3 очками перед этим поединком, а у Испании - 1 балл за ничью с Португалией. Именно после этого матча, Иран - Испания, может многое проясниться в группе B чемпионата мира по футболу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Уругвай - Саудовская Аравия 20 июня 2018: прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Уругвай - Саудовская Аравия. Прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 20 июня 2018 года на стадионе "Ростов-Арена". Составы команд, статистика личных встреч
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель: "Нам нужно играть лучше, чем с Перу, и быстрее принимать решения"
Голкипер "Лестер Сити" рассказал, как его команда готовится к поединку с Австралией и какую роль в сборной играет Эриксен, а тренер сборной отметил, что завтра на поле не выйдет Квист
Фанаты в бесплатном поезде: "В это никто не верил, но мы везем из Питера победу России"
После победы сборной России над Египтом в Питере разочарованные египтяне снимали головные уборы фараонов и прятали их в чемоданы. А изо всех питерских кафе неслись крики: "Россия, Россия! Мы это сделали!"
Испания - Иран 20 июня 2018: Прямая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу
Футбол, матч Испания - Иран. Прямая онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 20 июня 2018 в Казани на стадионе «Казань Арена». Состав команд, статистика личных встреч
Португалия - Марокко 20 июня 2018: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Португалия - Марокко 20 июня 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 июня 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 2 тура чемпионата мира по футболу 2018
Новости 24