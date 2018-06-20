Секрет успеха Португалии на ЧМ-2018 - портвейн "Криштиану Роналду"

СЕГОДНЯ 19:13 2018-06-20T19:46:49+03:00

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После того, как накануне в Санкт-Петербурге сборная России добилась победы со счетом 3:1 над Египтом и фактически решила задачу выхода в 1/8 финала, в таблице лучших бомбардиров воцарилось двоевластие. По три гола были у Криштиану Роналду и Дениса Черышева. Оба когда-то играли за мадридский "Реал", причем россиянин признавлся, что Роналду учил его бить штрафные.

Однако уже на 4-й минуте матча в "Лужниках" между Марокко и Португалией двоевластие было нарушено. Криштиану Роналду, откликнувшись на подачу с фланга, удачно подставил голову и забил гол в ворота марокканцев.

Тот самый момент - когда Роналду забил победный гол в ворота Марокко.Фото: REUTERS

За Роналду на трибунах болела его подруга - Джорджина Родригез. До недавнего времени она была занята по работе, принимая участие в модных показах. И лишь на второй матч чемпионата мира смогла приехать, дабы поддержать своего возлюбленного.

Одна из самых симпатичных и старательных команд всего чемпионата мира, сборная Марокко, получила "пробоину" в начале игры. И после этого довольно рьяно принялась атаковать, и немало раз вратарь португальцев Руй Патрисиу спасал свою команду от гола.

90 минут борьбы, криков на судей, ударов по воротам завершились все же победой Португалии со счетом 1:0. У Криштиану Роналду - два матча и 4 гола в турнире, на один больше, чем у бывшего друга по команде Дениса Черышева.

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии, после матча был доволен действиями лидера:

- Криштиану - это портвейн. С возрастом он улучшается и развивается. В отличие от других игроков. Он знает себя - делает то, что знает. Он знает как совершенствоваться. Не многие игроки играют 44 матча за сезон. Кто-то сыграл больше. То, что его отличает - он в хорошей форме и благодаря ему команда получает преимущество.

Джорджина Родригез следила за Криштиану Роналду во время матча.Фото: REUTERS

Сборная Португалии теперь с 4 очками пока лидер группы. Но теперь нужно ждать окончания поединка в Казани, где сегодня вечером Иран будет "рубиться" с Испанией в матче 2 тура. Иранцы с 3 очками перед этим поединком, а у Испании - 1 балл за ничью с Португалией. Именно после этого матча, Иран - Испания, может многое проясниться в группе B чемпионата мира по футболу.