Без силикона: Звездные пышечки, у которых все натуральное

СЕГОДНЯ 21:00 2018-06-20T20:56:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Предупреждение для тех, кто может жить без Анны Семенович. В этой подборке мы все-таки обойдемся без самой сексуальной певицы страны. Просто в этот раз без нее, ни на что не намекая.

ann_semenovich Утро, моё любимое время суток. Оно пропитано волшебством и любовью. Именно, утром мы программируем настроение на весь день Просыпайтесь с улыбкой на лице и верьте в свои мечты , всем хорошего дня и отличного настроения! Я вас люблю мейк @murmadina стиль @egishshiroyan фото @ph_vanushkina #моеутро #люблювас #счастьевнашихруках #анясеменович #пятница #позитивщики

Полюбуемся теми, кому незачем постоянно отбиваться от подозрений в ненатуральности. Эти известные актрисы, певицы и телеведущие своей фигурой обязаны природе, генам, а не пластическим хирургам.

Анна Седокова

annasedokova Анна Седокова

Рост бывшей солистки легендарной ВИА «Гры» 170 см. Анна Седокова как-то сказала журналистам: «У меня свои плюсы: красивая попа и большая грудь». 35-летняя певица - мать троих детей. У нее есть 13-летняя дочь Алина, 6-летняя Моника и годовалый Гектор. А пышными формами она славилась всегда. И после родов удивительно быстро возвращалась в форму. К тому же никогда не стремилась к модельной худобе. Зачем? Она великолепна именно такой.

annasedokova #котлеткапокиевски Thank you @met_studio_ for these amazing photos )) Can t wait until you send me the other ones

Разумеется, Седокова работает над тем, чтобы выглядеть подтянуто, занимается спортом и не злоупотребляет вредной едой. Анна выглядит как здоровая и бесконечно сексуальная женщина.

Ирина Пегова

pegovairina Свет мой зеркальце скажи, да Всю правду Доложи !!! Ты прекрасно все сама понимаешь !!!!!!!!!

Очень фактурная актриса одного из лучших театров страны МХТ им. Чехова, пару дней назад отметила 40-летие. Ирина Пегова обладает не только большим актерским талантом, но и отличными формами. При этом актриса предпочитает лишний раз не подчеркивать свои пышные округлости.

pegovairina Из серии - к чему это ? Или Девушка в чёрном !!! #pegovairina

Увидеть ее в наряде с декольте крайне сложно. Ирина позволяет себе так одеваться крайне редко, разве что это необходимо ради роли.

pegovairina Вчерашнее закулисье...

Но как бы заслуженная артистка России ни была одета, выглядит аппетитно всегда.

pegovairina Свет мой зеркальце скажи, да Всю правду Доложи !!! Ты прекрасно все сама понимаешь !!!!!!!!!

Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым, с которым развелась 7 лет назад. Они воспитывают 11-летнюю дочь Татьяну.

pegovairina Да ! На сегодня Объявляется постельный режим ! Сегодня проснулась в 10 !!! Давно такого не было и в ближайшее время не будет ,,,,,

Любовь Тихомирова

dolubvi Выкладываю обещанные фото с красной дорожки Кинотавра #redcarpet#краснаядорожка#кинотавр#звездныйвыход#звезды#звездыкино#актрисалюбовьтихомирова# Образ и платье для дорожки, вопреки традициям, создан за полчаса моей неповторимой @kalashnikova_design , от макушки до кончика ногтей в прямом смысле! А воплотили нашу идею целая команда профессионалов: прическа @wellahair_ru #wellahair_ru , а именно @oksanamokryanskaya , make-ap @maxfactorrussia #maxfactorrussia маникюр @opirussia #opirussia , талантливо запечатлели момент фотографы @daryaorlova @goncharovphilipp Много составляющих необходимо для удачного результата! Наша стилисты работают, как часы. За несколько часов они в четыре руки успевают собрать десятки звёздных гостей, благодаря хорошей сплоченной команде, профессионализму и творческому подходу к нашим безумным идеям #спасибо#профи#закрытие# #закрытиекинотавра#любовьтихомирова#

39-летняя актриса театра и кино, звезда телешоу необычайно привлекательна. Любовь Тихомирова не только дипломированная актриса, она кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. И обладательница сногсшибательной фигуры. Однако, как известно, все, кому досталось чего-то порой в избытке, не сильно это ценят. Так и Любовь заявляла прессе: «Всю жизнь мечтала немного уменьшить грудь».

Мечта сбылась: «Грудь она для моего роста (160 см, - ред.) слишком велика. По словам актрисы, бюст с пятого размера уменьшился до четвертого, когда она стала мамой и кормила дочь.

СКРИН Тихомирова

Также артистка очень следит за тем, чтобы не набрать лишних кило. Любовь много лет не ест после шести вечера, отказалась от мучного, может сидеть на гречке, чтобы вернуться в форму

На любовном фронте у Любови пятилетняя стабильность — ее официальным и венчанным мужем в 2013 году стал хормейстер Ласло Долински, их дочери Любаве 3,5 года.

Анфиса Чехова

achekhova Итак, даю новую порцию для обсуждений Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа На мне охренительно красивый и удобный купальник SHAN @shanswimwear который я купила в @estelle_adony И спасибо им огромное, что год за годом их байеры отбирают и привозят настолько интересные и комфортные модели для пышных форм Кораблик очень кстати проплывает на заднем фоне, дело движется к закату, но мастерство фотографа сделало этот снимок удивительно светлым! На мой взгляд, всё здесь идеально. Но, готова поспорить, что мои любимые троллики найдут к чему придраться И это ли не весело?

Вот уж кто пробил себе дорогу в звезды своей прекрасной грудью, так это она. Анфиса когда-то прославилась, став ведущей телешоу эротического содержания «Секс с Анфисой Чеховой». Затем была программа «Спокойной ночи, мужики!». Но имидж соблазнительной красотки с завидными пропорциями иногда лишал ее возможности проявить себя как личность. Анфиса однажды даже выпалила в СМИ: «Я — это не только моя грудь! Под ней есть душа!».

achekhova Знаю я одну разведенную женщину, которая живет на Кипре в собственной квартире с двумя дочками-погодками, двумя онлайн-бизнесами и одним офлайн бизнесом. Это Арпине @arpinepro Развод- это не конец пути. И не самое страшное, что может произойти в 30/40/50 лет. И не как же я скажу об этом детям, родителям, друзьям. Развод - это решение двух взрослых людей расстаться. Не потому что кто-то плохой. А потому что они поняли, что дальше быть вместе им не комфортно. Но для начала нужно же понять, чего вы хотите, какие у вас цели. Научиться достигать этих целей без страха и упреков. Начать отпускать людей без обид. И прокачать уверенность в себе, потому что уверенная женщина способна добиться всего что угодно. Все эти знания, умения, навыки нужны не только и не столько для развода. Они помогают быть счастливыми каждый день, не обращая внимание на других людей и погоду за окном. Посмотрите на солнечную и позитивную @arpinepro Хотите жить так же? Скорее записывайтесь на ее курс TheBalance. 3 недели, 10 практик (в т.ч на повышение самооценки и уверенности, работе с обидами и страхами), чат с другими девочками, которые хотят быть в Балансе, сама Арпине и это еще не всё. Кому-то повезет и именно она получит возможность полететь на Кипр, встретиться с Арпине и прожить свой идеальный день! Все подробности в аккаунте @arpinepro Подписывайтесь и присоединяйтесь! Всем Баланс!

Телеведущая около 8 лет была замужем за актером Гурамом Баблишвили, с которым воспитывает 8-летнего сына Соломона. Они развелись. Актер признался, что изменял Анфисе. А Чехова после развода только расцвела и стала еще успешнее. Она похудела на 25 килограммов, не растеряв своей красоты. И сегодня 40-летняя телезвезда учит этому с экранов телешоу «Взвешенные и счастливые люди».

achekhova Мой купальник, в котором я сидела в котле в бане, собрал такое количество вопросов в директ, что я просто обязана удовлетворить ваше любопытство Купила его в сочи в магазине Парижанка @parishop_rus Я часто забегала в Парижанку в Москве, а когда набрела на этот магаз в Сочи, то не смогла уйти без большого пакета с нижним бельём, потому как, если вы помните, я бельевая маньячка Для всех, кто регулярно спрашивает меня, где я покупаю бельё на свои формы, делюсь этой информацией. Очень красивое, удобно сидящее и по очень приятным ценам бельё есть и очень большие размеры, и умеренные.

Татьяна Арно

arnosha To be continued

36-летняя телеведущая и журналистка, запомнившаяся в феерическом шоу «Розыгрыш» с Валдисом Пельшем, всегда вызывала немного больше эмоций у мужской половины населения, чем большинство ее коллег. Татьяна Арно является счастливой обладательницей натуральных светлых локонов, красивого лица и выдающегося бюста.

arnosha В душе моем покоя нет

Который иногда не прочь продемонстрировать во всей красе.

arnosha Пока все смотрят батл и обсуждают победу Славы КПСС, я разбираю отпускной архив. #Вакейшн #Лейтерграм #самоцензура #арновости #басик

или СКРИН

Порой Татьяна даже может поспорить, к примеру, на то, чтобы выложить свое фото в нижнем белье в соцсети.

arnosha Испанцы проиграли((( Уговор дороже денег. Выкладываю

Татьяна Арно уже семь лет замужем за петербургским музыкантом и журналистом Кириллом Ивановым.