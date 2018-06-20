Жена хорошая, но... нелюбимая

СЕГОДНЯ 20:55 2018-06-20T21:16:29+03:00

У вас, дорогие читатели, наверняка есть свои мысли, как Сергею справиться со смятением в душе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Вот, друзья, первый мужчина в нашей рубрике, который ничего не пишет про денежки. Про вымогательство «на шубу», алименты и прочие козни меркантильных тёток. Казалось бы - живи да радуйся. Ан нет! Все равно чего-то не хватает.

«Здравствуйте!

Почему решил написать? Сам не знаю. Прочитал вашу статью с письмом какого-то молодого паренька. Вы говорите, у него кризис. Да у него ветер в голове. А кризис - это у нас, сорокалетних...

Наверно, просто для себя хочу что-то понять... Нахожусь я в затяжной, извините за выражение, «заднице».

Женился 10 лет назад. Она: красивая, человек приятный. Потом показала себя: добрая, может отдать последнюю рубашку. Я подумал: ну где ещё такую найду с моей на тот момент средней зарплатой?

Но было ощущение, будто что-то не то. Страсти не было, головокружения, романтики не хватало. Казалось, станем ближе с годами, появятся общие интересы.

А вышло все не так.

Когда родилась дочь, отношения с женой совсем закисли. Разговоры свелись к бытовым нуждам: покупки, отпуск, проблемы ребёнка. Живем на автопилоте.

И скучно мне с ней, и интересов нет общих, кроме дома - никаких.

Единственное, что спасает: хорошая хозяйка, чистая квартира, дочь спокойная, опережает сверстников в развитии (жена с рождения занимается с ней по развивающим методикам, она профессиональный педагог).

Однажды познакомился у друзей с женщиной - преподавателем вуза (везёт мне на учительниц!). Увлёкся, влюбился. Интересно рассуждает о политике, о каких-то заметных событиях.

У неё тоже ребёнок - сын от первого брака, но находит же время думать, развиваться... Год назад расстались: сказала, что любовница - не её амплуа, что никогда не была в таком положении и оно ее тяготит.

Я принял этот выбор. Хотя тянуло броситься в ноги жене, повиниться и уйти. Повиниться, потому что бесконечно виноват, что женился без любви. Благодаря любимой, понял, как могу быть счастлив.

Тогда уйти не решился. Не хотел травмировать дочку. А теперь очень тоскливо... Неужели вот так теперь всю жизнь, до пенсии, с нелюбимой?

Или любовь - это только иллюзия?

Сергей».

На вопрос, не иллюзия ли любовь, отвечу: иллюзия - это ваш брак с нелюбимой женщиной. А любовь - реальнейшая реальность.

Наука признает любовь психическим недугом, близким к обсессивно-компульсивному расстройству. В Международном классификаторе болезней она записана как «Расстройство привычек и влечений неуточнённое».

Там такой перечень симптомов - святители-угодники! Резкие перепады настроения, бессонница, импульсивные поступки, головные боли, давление скачет и пёс его знает, что ещё.

Шизофрения - иллюзия? Биполярно-аффективное расстройство - иллюзия? Вот и любовь - не иллюзия, уж никак.

Прививки от нее нет, поэтому лучше переболеть на «заре туманной юности» - причем не один раз. Чем моложе пациент, тем легче переносится.

Психбольной от любви студент неопасен и даже трогателен.

Другое дело - человек солидный и семейный. А если он оператор атомной электростанции? Или нейрохирург? Или генерал армии? Ему парад принимать, а у него руки трясутся и давление скачет.

Зрелый человек при исполнении может жизнь себе поломать - и не только себе.

Переосмысливая известный афоризм, можно сказать: «Прежде чем стать генералом, влюбляйтесь от души, будучи лейтенантом». Не путайте хороших людей с любимыми. Да, поначалу, не имея опыта, вы слепо будете влюбляться во всякое гэ.

Людям свойственно тянуться к «плохим» девочкам и мальчикам. (Об этом есть масштабное исследование испанских психологов, как-нибудь я о нем расскажу подробно).

Но, как говорит моя учительница по музыке, чтобы научиться петь, надо петь. Чтобы научиться любить, надо любить, а не прятаться в иллюзию «позитива».

У вас, дорогие читатели, наверняка есть свои мысли, как Сергею справиться со смятением в душе.

С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада почитать ваши истории. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.