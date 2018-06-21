Дональд Трамп попал в «Чистилище» на сайте «Миротворец»: президента США занесли в список врагов Украины

СЕГОДНЯ 14:58 2018-06-21T16:02:38+03:00

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Украинско-американской дружбе, еще вчера казавшейся чуть ли не вечной, пришел конец. Самый что ни на есть натуральный. И все это из-за неосмотрительности президента США Дональда Трампа. Кто, спрашивается, просил его бросать в пылу спора с кем-то на саммите «Большой семерки» неосторожные слова, что он считает Крым российским? Хоть глава МИД Украины Павел Климкин и начал мямлить что-то там, что слова Трампа вырваны из контекста, и, может быть, он даже и не говорил ничего подобного, украинская общественность возмутилась до крайности, и теперь американцам, а прежде всего – их президенту, придется испытать на себе всю силу гнева патриотически настроенной Украины.

Возмездие оказалось неотвратимым – президента США занесли на печально известный сайт «Миротворец». Как какого-то рядового ватника. В тот раздел сайта, в «Чистилище», в котором свидомые патриоты размещают данные о врагах Украины. В качестве основания для размещения присутствует формулировка: «публичное признание АР Крым территорией страны-агрессора россии». Орфография их, местная. Они просто такие потерпевшие и такую неприязнь испытывают, что слово «Россия» писать правильно не могут. Наверное, у укропатриотов это приравнено к госизмене.

Дональд Трамп на скандальном сайте "Миротворец".

Правда, почему-то местом жительства нынешнего президента США Дональда Джона Трампа указан не Белый дом по адресу 1600 на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, а Нью-Йорк. Кстати, на фото, размещенном на сайте, Трамп изображен на фоне Белого дома и американского флага. Но это, наверное, можно объяснить тем, что после сложения полномочий Трамп вернется в родной Нью-Йорк. А пока он неприкосновенен.

Напомним, сайт «Мироворец» создавался под патронажем советника главы МВД Антона Геращенко с целью «дать наколку» активистам майдана и прочим радикальным «патриотам», для «прямого воздействия» на «врагов Украины». И Олесь Бузина был застрелен во дворе дома, где он проживал после того, как его личные данные были размещены в «Чистилище» этого интернет-ресурса. Так что теперь трампу стоит ходить и оглядываться, а Секретной службе - вычислять сурового украинского патриота в толпе восторженно встречающих американского президента. Придется теперь президенту США в знак извинения и для прощения его украинцами поставить Киеву еще «Джавелинов». Или бесплатно, или по самым льготным ценам.

- Внесение Трапа в базу «Миротворца» – очередное проявление идиотизма создателей этого сайта. Деятельность «Миротворца» в последние месяцы свидетельствует, что жанр себя исчерпал. Этот сайт работает, скорее, против своих отцов-содержателей, дискредитируя их и доводя их идеи до абсурда. Все это способствует самоизоляции страны. Все больше европейцев убеждаются в том, что Украина превращается в филиал сумасшедшего дома с пациентами у власти, - объяснил корреспонденту «Политнавигатора» руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. - Когда-то этот сайт был, кроме прочего, инструментом политического давления, но ближе к выборам могут даже начать платить за внесение в его базу. Не удивлюсь, если туда попадет Ангела Меркель за «Северный поток-2».

А что, хорошая перспектива! Как говорили в одном старом фильме: «А еперь – горбатый! Я сказал – Горбатый!» То есть, в нашем случае: «А теперь Ангела!». Если ее не оттеснит Макрон. Который Эммануэль. Так недолго вскоре дойти и до знаменитого советского: «За мной сказали не занимать. А вас тут, вообще, не стояло!».

P.S. Спустя какое-то время запись о Трампе была убрана с сайта «Миротворец». Но сама картинка сохранилась в кэше Яндекса.