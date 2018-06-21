На жителя Челябинска свалились миллионы: участник «Гослото «4 из 20» выиграл более 170 миллионов рублей
Известно, что челябинец купил билет стоимостью 600 рублей и сумел угадать все числа комбинации: 09, 01, 20, 16 — в первом игровом поле; и 02, 16, 13, 08 — во втором игровом поле билета.
Нынешний победитель занял четвертое место в топ-5 лотерейных мультимиллионеров 2018 года.
• 267 506 103 рубля в «Гослото «6 из 45» (21.02.18, тираж 3496, Нижний Новгород)
• 232 473 870 рублей в «Гослото «4 из 20» (14.04.18, тираж 217, Барнаул)
• 209 000 000 рублей в «Русском лото» (13.05.18, тираж 1231, Тверская область)
• 170 161 629 рублей в «Гослото 4 из 20» (21.06.18, тираж 347, Челябинск)
• 83 078 199 рублей в «Гослото «6 из 45» (15.05.18, тираж 3662, Башкортостан)
Согласно статистике государственных лотерей, за прошедшие два года в Челябинской области появилось 32 лотерейных миллионера. А за первые пять месяцев 2018 года статус миллионеров благодаря участию государственных лотереях получили уже 13 жителей области.
До сих пор рекордом Челябинской области оставался выигрыш 14 284 950 рублей в «Гослото «5 из 36», который пришелся на 5272-й тираж лотереи (29.08.16).
Кем окажется новоявленный мультимиллионер и какова будет история его успеха, мы узнаем сразу же, как он (или она) обратится за выигрышем.
«Столото» поздравляет нового победителя государственной лотереи и ждет его для оформления выигрыша!
Проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону +7 499 270-27-27.