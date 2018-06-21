2018-06-21T16:03:02+03:00
Общество

На жителя Челябинска свалились миллионы: участник «Гослото «4 из 20» выиграл более 170 миллионов рублей

Буквально несколько часов назад в России появился новый лотерейный мультимиллионер. Им стал житель Челябинска. Баснословный выигрыш в размере 170 161 629 рублей счастливчику принес 347-й тираж «Гослото «4 из 20»
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Фото предоставлено пресс-службой СтолотоФото предоставлено пресс-службой Столото
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Известно, что челябинец купил билет стоимостью 600 рублей и сумел угадать все числа комбинации: 09, 01, 20, 16 — в первом игровом поле; и 02, 16, 13, 08 — во втором игровом поле билета.

Нынешний победитель занял четвертое место в топ-5 лотерейных мультимиллионеров 2018 года.

267 506 103 рубля в «Гослото «6 из 45» (21.02.18, тираж 3496, Нижний Новгород)

• 232 473 870 рублей в «Гослото «4 из 20» (14.04.18, тираж 217, Барнаул)

• 209 000 000 рублей в «Русском лото» (13.05.18, тираж 1231, Тверская область)

• 170 161 629 рублей в «Гослото 4 из 20» (21.06.18, тираж 347, Челябинск)

• 83 078 199 рублей в «Гослото «6 из 45» (15.05.18, тираж 3662, Башкортостан)

Согласно статистике государственных лотерей, за прошедшие два года в Челябинской области появилось 32 лотерейных миллионера. А за первые пять месяцев 2018 года статус миллионеров благодаря участию государственных лотереях получили уже 13 жителей области.

До сих пор рекордом Челябинской области оставался выигрыш 14 284 950 рублей в «Гослото «5 из 36», который пришелся на 5272-й тираж лотереи (29.08.16).

Кем окажется новоявленный мультимиллионер и какова будет история его успеха, мы узнаем сразу же, как он (или она) обратится за выигрышем.

«Столото» поздравляет нового победителя государственной лотереи и ждет его для оформления выигрыша!

Проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону +7 499 270-27-27.

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