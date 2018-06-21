В Ростове-на-Дону казаки перед матчами ЧМ-2018 показывают болельщикам фланкировку шашками и танцы на конях

СЕГОДНЯ 18:30 2018-06-21T18:36:40+03:00

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-Побывать на Дону и не увидеть казаков на лошадях? Это невозможно! Да я только поэтому и купил билет на матч нашей сборной именно на «Ростов-Арену»! - переводчица-волонтер едва успевает за полной южноамериканской экспрессии речью болельщика из Уругвая по имени Луис. - И где конные казаки? Где они?!

Беседа происходит в новом ростовском парке Левобережном, открытом за полтора месяца до начала ЧМ-2018 буквально через дорогу от нового стадиона на 45 тысяч мест, но уже успевшем стать новой точкой притяжения и самих ростовчан, и многочисленных гостей города, приезжающих на просмотр игр своих национальных сборных в Ростов-на-Дону.

Луис и его сограждане, облаченные в фанатскую майки и колпаки цветов национального флага Уругвая, с раскрашенными лицами, только что с песнями шедшие по мосту в сторону «Ростов-Арены», где в этот день проходил матч их сборной с командой из Саудовской Аравии, вот уже пять минут пристают с расспросами к полицейскому наряду.

-Будут, сейчас будут! - успокаивают их. - Они объезжают свои маршруты, патрулируют. Скоро здесь, возле набережной, состоится развод, вы все увидите. А пока — прогуляйтесь к открытой сцене парка, там юные казачата такие чудеса показывают!.. Не пожалеете!

И вся эта шумная делегация через пять минут уже бодро аплодирует выступлениям воспитанников Донского императора Александра III и Орловского кадетских корпусов, которые на сцене сначала демонстрируют традиционный донской танец с говорящим названием «Казачок», а затем, к бесконечному восторгу зрителей, начинают фланкировку казачьими шашками — через десяток секунд созерцания полутора десятков вращающихся и блестящих на солнце лезвий болельщики, спохватившись, достают смартфоны и начинают фотографировать происходящее и снимать видео.

-Браво! - кричат они.

Иностранцы снимали мастерство владения оружием воспитанников кадетских корпусов на фото и видео.Фото: Александр СЕВЕРСКИЙ

Директор по делам казачества и кадетских учреждений Ростовской области Александр Палатный, тем временем, рассказывает и отечественным, и зарубежным журналистам, что «проведение ЧМ-2018, конечно, подталкивает нас показать все то лучшее, что есть в регионе»:

-Наш Тихий Дон живет казачеством и гордится им, - объясняет Палатный. - Болельщики с большим интересом знакомятся с казачеством, и донцы участвуют не только в патрулировании и поддержании общественного порядка, но и радуют наших гостей такими выступлениями.

Собственно, выступления — это и есть тот самый торжественный развод-построение, которого так ждут иностранные болельщики. И как только на сцене наступает небольшой перерыв (юным артистам тоже нужно отдыхать), вся толпа, как донская волна, перетекает к набережной — там уже собрались конные казаки.

Они, конечно, производят впечатление! Конные наряды, выполняя распоряжения командира, красиво, перестраиваются в различные комбинации (если кто-то думает, что это легко, то нет же — это очень сложные, практически невыполнении для простых любителей конной езды специальные приемы - «восьмерки», «выход на мельницу» и т. д.). Ну и апофеозом выступления становится танец на конях, называемый французским словом «котильон»: донские скакуны, ведомые твердыми руками своих наездников, перебирая тонкими ногами, синхронно идут то в одну сторону, то в другую, разворачиваются на месте, шагают назад и так далее.

-Мы подготовили самые разные мероприятия, связанные с показом наших достопримечательностей, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Я говорю о наших донских, казачьих традициях. Можно посмотреть музеи в Азове, Новочеркасске, Старочеркасске, здесь, в Ростове. Мы попытаемся удовлетворить желания наших гостей и показать им все, что они хотели бы увидеть. И я уверен, что у нас появилась отличная возможность серьезно поработать над такой темой, как туристическая привлекательность Ростовской области. Это значит – сделать все, чтобы мир узнал, что такое донская земля, узнал больше. И поэтому нам надо использовать все наши возможности обаяния — для того, чтобы люди захотели приехать на Дон в обычную туристическую поездку и после чемпионата.