2018-06-21T19:31:57+03:00
Общество

Юнна Мориц: В воротах – Пушкин в главной роли

Великая Поэтесса наконец прислала нашему корреспонденту стихотворение, которое - о футболе. Но не только...
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Юнна МорицЮнна МорицФото: Александр ГАМОВ
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- Юнна Петровна, мой товарищ Саша Милкус, во многом благодаря которому я с вами поближе познакомился, пару раз уже (видимо, с определенной долей иронии) спрашивал у меня: «Когда же Юнна Мориц напишет о футболе?» И вот - наконец! (Стихи - сразу после интервью.) А вы смотрите футбол, да?

- Смотрю.

- Сразу тогда скажите прогноз. Потому что все ваши прогнозы сбываются.

- Ну, нет, ни в коем случае... Надо смотреть, наслаждаться и принимать результат - как дар божий. Потому что, когда даже проигрываешь, тебе открывается смысл того, как это произошло и какое место ты занимаешь в том космосе, где случаются проигрыши и выигрыши, где сегодня выигрывает один, завтра – другой. И где возможны невероятные вещи.

Я вчера натолкнулась на то, что комментатор (Юнна Мориц называет фамилию известного комментатора. - А.Г.) выдал такое, что он, дескать, ни в коем случае не хочет комментировать определенный матч. Плохо отозвался и о команде, и о Черчесове...

И вот он (комментатор. - А.Г) как раз проиграл. А Черчесов – выиграл.

Я люблю нашу команду, даже когда она проигрывает. Потому что этот Чемпионат мира по футболу – праздник не только России, это праздник футбольной планеты. И это замечательно.

- А вот как понять эти ваши строки, этот вот образ: «В воротах Пушкин в главной роли, мы не признали наглой воли…»

- Пушкинское «Клеветникам России» - великие стихи, из которых я беру постоянно эти две строчки, оно работает и будет работать вечно. Потому что он (поэт. - А.Г.) видел смыслы, значения, иносказания, которые за гранью данного конкретного момента, когда человек пишет стихотворение. Он видел в целом мироздание событий. И его строки навсегдательские.

Они в любой момент соответствуют прозрачной истине. И я каждый раз прибегаю к этим строкам.

Потому что это - противоядие от самоненависти, противоядие от русофобщины, противоядие от обвинений России во всем подряд. Это противоядие от самоубийства чувства собственного достоинства.

- Сильно! И завершающий вопрос для нашего необычного футбольно-поэтического интервью. Вот этот наш Чемпионат мира - он позволит еще больше окрепнуть в противодействии «наглой воле» Запада?

- Это очень многоплановый вопрос. С одной стороны, надо обращать внимание на ложь, клевету, наветы. Надо на это отвечать, безусловно. Потому что такова действительность. Нельзя смиряться с той чудовищной клеветой, которая просто - информационная война на убийство образа, на убийство сути нашей страны.

С другой стороны, я думаю, что … Я не думаю, что Россия находится в том упадке, в котором она была в 90-е годы, которые вспоминать даже страшно.

Ну, а что касается Запада... «Мы ближе к западу настолько, насколько запад к нам жесток».

- Спасибо огромное, Юнна Петровна!

А сейчас - стихи...

* * *

А кто мы?.. Запад мы востока,

А также запада – восток.

Мы ближе к западу настолько,

Насколько запад к нам жесток!

И эта близость роковая,

Мозгов затменье во плоти,

Россию западу сдавая,

В него надеется войти, -

Войти, как мяч в свои ворота,

Войти, как собственный разгром:

Такой футбол для идиота,

Что рвется в Европейский Дом!

Но в историческом футболе

Ворота наши таковы,

В воротах – Пушкин в главной роли:

"Мы не признали наглой воли

Того, под кем дрожали вы…"

Юнна Мориц.

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