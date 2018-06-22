2018-06-22T10:59:32+03:00
Звезды

Влад Топалов устроил травлю толстой девушке

Певец поиздевался над габаритами англичанке
Ольга АНТОНОВА
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Певец Влад Топалов.Певец Влад Топалов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Карьера Влада Топалова после распада группы Smash очень быстро покатилась вниз, и сегодня, если о певце говорят, то совсем не в связи с его творчеством, а лишь в свете его романа с экс-ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко. Но, похоже, этой славы парню показалось мало и он решил рассказать о том, как его насмешила полная девушка, которая набирала себе на обед гору мороженого. «Ну правда, ей-то куда?» — похихикал Топалов.

Изначальная подпись к фотографии.

Изначальная подпись к фотографии.

Все это произошло в Англии, куда Топалов приехал как турист. И кажется, исполнитель совсем не учел разности менталитетов, поскольку его за такой комментарий тут же подвергли самой жесткой критики. Впрочем, как иностранные, так и русские поклонники звезды. Фанаты заявили, что такие заявления очень обидны для полных людей и смахивают на хамство. Плюс, Топалова обвинили в фэтшейминге — унижении людей с избыточным весом.

Исполнитель расстроился, что эффект получился обратным, и стер подпись к фото, а комментарии закрыл. Но обозленных подписчиков это не остановило. Они стали оставлять сообщения под соседним постом. Топалову припомнили и неудачную карьеру, и пристрастие к наркотикам.

vladtopalovofficialvladtopalovofficial
Позднее певец удалил оскорбительную подпись к фото.
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«Я увидела, как парень в шляпе купил много кокаина, но ему-то куда», — написала некто Екатерина. Кто-то потребовал от Влада публичных извинений.

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