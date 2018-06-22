«Срамота»: обнаженная Толкалина на природе повергла в шок поклонников

СЕГОДНЯ 12:10 2018-06-22T12:27:58+03:00

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Судя по всему, Любовь Толкалина живет под девизом: «В 40 лет жизнь только начинается». После того, как больше года назад актриса развелась с супругом Егором Кончаловским, в ее инстаграме стали все чаще появляться эротические снимки, главной героиней которых предстает сама артистка. Сначала была летняя фотосессия в ромашках, где бывшая супруга режиссера показала себя обнаженной со спины, потом голый заплыв в Таганроге, потом не менее откровенная фотосессия в Индии, и вот теперь звезда решила отметить день Солнцестояния очередным оголением на камеру. Правда, в этот раз Любовь запечатлелась вместе с подругой.

«Солнцестояние... Солнцеворот... Одеться в солнечный свет... Пришел день вхождения бога Солнца в полную силу. Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Загадываем», – сделала подпись под снимком звезда.

tolkalinaliuba Кадр из новой фотосессии актрисы.

Далеко не все ее поклонники оценили снимок. В адрес актрисы посыпались гневные отклики.

«Толкалина. Ну что такое? Голая. Фу. Срамота», «Ну не знаю, что сказать. Седина в бороду», «Слишком интимное фото», «И вправду смело» «У вас же взрослая дочь, как она отнесется к тому, что вокруг обсуждают наготу ее матери», –заявили поклонники.

При этом часть фанатов отметила, что не стоит осуждать актрису, потому что ничего постыдного в наготе на самом деле нет. «Природа – мы ее часть! И мы неразделимы. Красивое фото! Нет ничего постыдного в наготе, если она прекрасна...» – заявила одна из фанаток звезды.

Надо отметить, что актрисе есть, что показать.В 40 лет она выглядит великолепно, что впрочем, сама Толкалина подчеркнула, запечатлевшись до обнажения в траве в довольно фривольном купальнике. Тогда Толкалину тоже осудили, но она проигнорировали критику фанатов.