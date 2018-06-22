Гойко Митич и Гоша Куценко снимают «Балканский рубеж» в московском Доме Вильямсов

СЕГОДНЯ 22:20 2018-06-22T22:55:34+03:00

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Известный сербский актер Гойко Митич, которого советские зрители помнят и любят по роли индейца Чингачгука, прилетел на несколько дней в Москву на съемки масштабной российско-сербской драмы «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина. Картина рассказывает о трагических событиях в Сербии в конце 90-х, проект снимается при участии Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и Министерства культуры и информации Сербии. В фильме принимают участие известные российские и сербские актеры: Гоша Куценко, Равшана Куркова, Антон Пампушный, Милош Бикович (звезда фильма «Довлатов»).

sofia_barmina_ Посчастливилось работать вместе с легендарным Гойко Митичем-#Чингачкуком, на которого все мальчишки хотели быть похожими, и с потрясающе харизматичным, словно сошедшим с экрана супергероем #защитники, Антоном Пампушным.

Сюжет фильма основан на реальных событиях: это история российских десантников, которым предстоит непростая миссия - уничтожить абланских бандитов и удержать контроль над аэропортом Слатина, имевшим стратегическое значение для НАТО. Для этого российским спецназовцам - героям Гоши Куценко и Антона Пампушного — предстоит совершить 600-километровый марш-бросок из Боснии в Косово. Параллельно на фоне сербской войны развивается романтическая история любви и дружбы.

Одну из сцен с участием Гойко Митича - эпизод в доме сербского спекулянта - снимали в знаменитом Доме Вильямсов, расположенном на территории Тимирязевской академии. Двухэтажный деревянный особняк Шредера-Вильямса был построен по типовому английскому проекту в 1872 году для сотрудников Московского университета и Петровской земледельческой и лесной академии (сейчас — Тимирязевской академии). В разные годы в нем проживали семьи придворного садовника Александра II, устроителя садов в Петровской академии Рихарда Шредера и российского учёного-почвоведа Василия Вильямса.

Одну из сцен с участием Гойко Митича — эпизод в доме сербского спекулянта - снимали в знаменитом Доме Вильямсов, расположенном на территории Тимирязевской академии. Фото: Александр Зеликов/ТАСС.

В особняке и поныне живут потомки Вильямса. По словам исполнительного продюсера фильма Анастасии Пелевиной, уговорить их сдать дом для съемок было непросто. Но в итоге, под обещание съемочной группы соблюдать идеальный порядок, они все же согласились. Так Тимирязевская академия на три дня превратилась в съемочную площадку. В разгар работы на ней появился Гоша Куценко: хотя актер в этот день не снимался, он, как сопродюсер картины, специально приехал в Дом Вильямсов познакомиться с Гойко Митичем.

just_an_angel_7 Запечатлела исторический момент Первую встречу на съёмочной площадке @goshakutsenko с великим Чингачгуком! Гойко Митич прекрасен в свои 78

- Деревянный дом Шредера-Вильямса – настоящая находка для нашей съемочной группы: в столице подобных зданий практически не осталось, - рассказывает исполнительный продюсер Анастасия Пелевина. – Когда мы зашли внутрь, то наши самые смелые ожидания оправдались: внутреннее убранство до мельчайших подробностей повторяет колорит сербского пригорода девяностых годов прошлого века.

Рабочий момент съемок в доме Шредера-Вильямса. Фото: timacad.ru

Планируется, что картина «Балканский рубеж» выйдет на экраны в следующем году. К слову, территория Тимирязевской академии уже не раз становилась местом съемок отечественных фильмов и сериалов. Академия, с ее старинными домами и вековыми парками, как нельзя лучше передает ауру старой Москвы. На фоне ее исторических зданий снимались картины «Статский советник», «Жена Сталина», «Исаев», «Есенин» и многие другие. В январе этого года здесь проходили съемки 16-серийного детективного сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой в главной роли.