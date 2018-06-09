«Большие Перемерки» Алексея Улюкаева: где будет сидеть экс-министр экономического развития

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-09T01:32:52+03:00

Улюкаева признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов Фото: Евгения ГУСЕВА

Ближайшие восемь лет он проведет недалеко от первопрестольной

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Сперва его молва отправляла в Иркутскую область, потом говорили, что осядет где-то под Москвой. И угадали! Ближайшие восемь лет бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев будет следить за инфляциям-дефляциями и бивалютной корзиной из колонии Большие Перемерки, что под Тверью.

Напомним, что в декабре 2017-го Улюкаев признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» за положительное заключение своего ведомства, позволившего компании приобрести госпакет акций «Башнефти».

Дебет желаний чиновника не сошелся с кредитом доверия начальства, и Улюкаева приговорили к 8 годам строгого режима и 130 миллионам рублей штрафа. А еще запретили занимать госдолжности.

12 апреля защита экс-министра обжаловала приговор в Мосгорсуде. И суд почти не изменил своего решения, разве что с чиновника сняли запрет занимать должности на госслужбе после выхода на свободу. Четыре месяца с момента вынесения приговора до апелляции экс-министр провел в «Матросской тишине».

ИК-1 "Большие Перемерки"

И вот теперь - добро пожаловать в Тверь. Официально в региональном УФСИН эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

- Все сведения о местонахождении осужденных сообщают их родственникам, а те решают, придавать ли эту информацию огласке,- сообщили в ведомстве.

Однако эту информацию нам подтвердил источник, близкий к органам исполнения наказания.

Что же ждет Алексея Валентиновича в основанной в 1937 году ИК №1 в Больших Перемерках? В эту колонию строгого режима попадают те, кто за решеткой впервые. Всего здесь могут принять 1535 человек. Не сказать, что колония забита под завязку, но в начале этого года в Перемерках сидело 1459 человек, в том числе на участке колонии-поселения 41 человек.

Главный человек здесь - подполковник внутренней службы Дмитрий Викторович Домин. Есть своя хлебопекарня, птицеферма, выращивают овощи.

Те, кто готовы расти над собой, найдут для этого и место и возможность. На территории ИК расположилась церковь в честь святого Спиридона Тримифунтского. Сперва она появилась в здании, где расположились школа, библиотека и психологическая лаборатория. В 2017 для нее начали строить отдельное здание. А пока в храме, посвященному святителю Спиридону, покровителю бедных, бездомных и страдающих по праздникам собирается до 50 человек. Тесновато там. Впрочем, если Улюкаев захочет отмолить свои грехи, то найдется место и для него.

Не дадут погрязнуть и во грехе праздности. ИК № 1 сильна рабочими традицями. Сотрудничество с Тверским вагонным заводом (ТВЗ), началось еще в 1958 году. В кооперации с ТВЗ здесь выпускается изделия из металла.

Но уважают в колонии и легкую промышленность. В швейном цехе шьют сумки, рюкзаки, спецодежду для московских и тверских коммерческих фирм. Еще делают полотенцесушители, чердачные и винтовые лестници. Ну и до кучи - есть цех по ремонту сельхотехники.

Мастера на все руки поделены на 16 отрядов, из которых два с улучшенными материально-бытовыми условиями, один для проведения отпусков и еще один отряд со строгими условиями отбывания наказания.

Для тех, кому охота покипешить, есть, конечно, штрафной изолятор и помещения камерного типа.

В общем, скучать здесь не дадут, но и веселья не обещают.

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