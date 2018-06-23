Брэд Питт подозревает, что Джоли посещает беженцев ради искусственного имиджа благотворительницы

СЕГОДНЯ 20:16 2018-06-23T20:19:57+03:00

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Развод этой пары еще не состоялся. Они делят детей и имущество уже почти два года. Так как эта пара была самой яркой в мире, внимания к ним приковано столько, что Питт и Джоли давно этому не рады. Тем более, что жизнь под круглосуточным наблюдением СМИ меняет людей.

Новостей вокруг развода Брэда и Энджи было миллион. Некоторые противоречили друг другу. А все потому, что 54-летний актер и 43-летняя актриса раз в полгода могут что-то прокомментировать. Все остальное приходится домысливать, выяснять у неназванных источников. Так, уже раз 20 «жалели» о разводе, уже раз 10 Джоли «мирились», давая фанатам Бранджелины надежду на то, что они снова будут вместе. Но все-таки развод состоится. Уже совсем скоро решающий суд. И перед ним страсти накалились до предела.

Питт, как отец шестерых детей (трое усыновленные, трое — родные, - Ред), имея на это право, запретил Джоли снимать их во второй части «Малефисенты», где у пока еще его жены главная роль.

Но это не единственная печальная новость вокруг разбившейся пары.

Имидж очень важен для любого артиста. Те, кто испортил себе репутацию чем-либо, просто становятся аутсайдерами — их попросту перестают снимать. А те, у кого на фоне своей персоны мания величия, ой как заботятся о своей имидже. По крайней мере об этом можно догадываться.

И, как подозревает Брэд Питт, Анджелина Джоли создает себе имидж мировой благотворительницы искусственно. Как сообщает RadarOnline из своих источников, актер абсолютно не удивился, когда актриса полетела в Ирак помогать беженцам, пока он был с детьми. По мнению Брэда, который когда-то восхищался гуманитарной работой жены, теперь стал видеть «истинные мотивы» таких поездок на Ближний Восток. Актер считает свою супругу лицемеркой.

Питт основывает свое мнение и на том, что в этой двухлетней войне за детей он недавно добился смягчения условий его встреч с детьми — суд дал ему больше прав.

Теперь актер будет чаще видеть 9-летних близнецов Вивьен и Нокса, 12-летнюю Шило, 13-летнюю Захару и 14-летнего Пакса. Самый старший 16-летний Мэдокс теперь может сам решать, как много времени он хочет проводить с отцом.

Все это, как вероятно посчитала Джоли, по мнению Питта, ударило по ее репутации. И актриса тут же решила отвлечь от этого внимание своей поездкой в Ирак.

- Не стоит думать, что Энджи не заботится о том, что пресса говорит о ней. Ей прекрасно известно, что такое общественное восприятие, - говорит источник RadarOnline. - Брэд считает, что многое из того, что она делает, ей нужно только для того, чтобы удовлетворить ее собственное эго.

Напомним, Джоли и Питт жили без брака 8 лет. Они закрутили роман на съемках картины «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. Брэд ради Анджелины развелся с Дженифер Энистон. Вне брака у них родилось трое детей. Троих приемных детей актрисы Питт усыновил. В 2014 году пара сыграла громкую свадьбу. Но осенью 2016-го оба заявили, что разводятся.