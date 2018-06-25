«Прошу не лезть в мою жизнь»: Решетова прокомментировала свое расставание с Тимати

СЕГОДНЯ 13:42 2018-06-25T15:36:00+03:00

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Анастасия Решетова и Тимати вместе уже более двух лет, однако, несмотря на то, что пара часто появляется вместе в свете, в инстаграмах друг друга она привыкла не демонстрировать свои отношения. А на минувших выходных рэпер и красавица-модель вообще отписались друг от друга, что привело к тому, что поклонники тут же заподозрили разрыв. А тут еще и сама Решетова подкинула тему для обсуждения, опубликовал фото с роскошным джипом. Стоимость такого автомобиля начинается от девяти миллионов рублей! Поклонники тут же предположили, что такую машину девушке мог подарить новый, обеспеченный поклонник. Или Анастасия намекает кому-то, что хочет такой роскошный подарок. И пока поклонники строили разные предположения, сама брюнетка-модель в своем инстаграме написала возмущенный пост, в котором попросила не лезть в ее личную жизнь.

«Жить для обновлений в ленте и выставлять все напоказ я по-прежнему не собираюсь. Люди иногда не понимают в силу ограниченных понятий, что регулярные фото со своей второй половинкой, лайки и наличие подписки друг на друга - это не обязательные показатели наличия счастливой личной жизни. У меня такое понимание об этом. Жаль, что даже наша пресса позволяет себе писать статьи, основанные на комментариях подписчиков под моими фото))) Ну это максимально не солидно)) Прошу не лезть в мою жизнь и не распространять сказки. У меня стабильно все хорошо. Мир всем мирным», - написала Настя.

И вроде как не опровергла ссору с любимым, и не подтвердила: оставила открытым вопрос. А тем временем, причина для разрыва есть. Ведь совсем недавно на премии МУЗ-ТВ, где Тимати появился под руку с Решетовой, последнюю оскорбила Ксения Собчак. Тогда музыкант не вступился за возлюбленную, высказав свое «фи!» уже после церемонии. И судя по всему, у Решетовой остался неприятный осадок от такого поведения возлюбленного.