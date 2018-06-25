2018-06-25T14:56:18+03:00
В мире

НАТО боится проиграть Москве из-за дураков и дорог

Руководство Северо-Атлантического альянса признало, что евробюрократия и хлипкие мосты Балтии и Польши могут помешать «противостоять русской агрессии»
Виктор БАРАНЕЦ
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После проведения очередной игры вывод получился печальныйПосле проведения очередной игры вывод получился печальныйФото: REUTERS
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Суровые генералы из Брюсселя как дети, - любят поиграть с «медведем с Востока» в войнушку. В песочнице. Это у них называется «тактическим макетом местности». В огромном коробе – изображение Европы от Англии до западных границ России и Белоруссии. С железными и автодорогами, крупными реками, морскими портами и аэродромами. Обязательное условие «маневров» – нападение российской армии на Прибалтику и Польшу.

После проведения очередной игры вывод получился печальный: войска НАТО в случае конфликта с Россией могут проиграть первую фазу войны из-за... плохих дорог и бюрократии. Основной аргумент: пока ударные части альянса продираются к восточным границам, русские «скушают» Прибалтику. Многозвездные генералы США вспоминали позорные случаи во время маневров. То танковая колонна на пути из Германии в Польшу застревала у низких мостов. То тяжелая техника американцев после учений в Грузии возвращалась в Германию ...четыре месяца. Не оказалось нужных железнодорожных платформ!

Игры «в песочнице» выявили и другие проблемы. Например, колея на железных дорогах в Прибалтике шире западноевропейской. Поэтому боевую технику придется разгружать и загружать заново. И терять время. Да еще из Польши в Прибалтику ведет единственная «танкопригодная» автодорога. При том она узкая и лежит среди болот. Стоит одной машине встать - и колонна превратится в многокилометровую пробку. И нет лучшей цели для артиллерии и авиации русских.

Американцы припомнили венгерским коллегам, как во время реальных учений тем не понравился способ сцепления бронетранспортеров с вагонами - из-за этого «каприза» тоже долго не выпускали эшелон. А вот у румын вроде вопросов не возникло, но и они задержали американских военных еще на несколько дней. И даже стучащиеся в дверь НАТО шведы потребовали от Пентагона, чтобы тот за три недели до появления частей США на скандинавской территории подали заявку!

США пытаются максимально приспособить «под себя» европейский театр военных действий. И под дымовой завесой страшилок о российской военной угрозе пытаются заставить союзников за их же счет выстроить военную логистику по американским стандартам. То есть колею железнодородную раздвинуть, мосты укрепить и приподнять, дороги расширить, а бюрократию... Бюрократию перековать за жизнь одного поколения не удавалось даже тиранам 20-го века...

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