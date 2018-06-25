2018-06-25T14:44:04+03:00
Звезды

Расставшись с Волочковой, 40-летний программист ушел в запой

Михаил Логинов переживает из-за разрыва с балериной
Игорь ПОЛЯКОВ
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У Анастасии сейчас новая любовьУ Анастасии сейчас новая любовьФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Около месяца назад балерина Анастасия Волочкова рассталась со своим бойфрендом 40-летним программистом из Иркутска Михаилом Логиновым.

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Цвет настроения-яркий и светлый!
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У Анастасии сейчас новая любовь, как сообщает артистка в своем Инстаграме.

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Братик заскучал! Держись скоро приедем
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— Новая любовь и новый почерк цветов! — хвастается шикарными полевыми композициями артистка балета.

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Селфи
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Рядом с бывшим Волочковой Михаилом Логиновым тоже крутятся симпатичные особы, но, похоже, мужчина никак не может забыть балерину.

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Заехал в офис звезды
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— Братик заскучал! Держись, скоро приедем! — опубликовала фото экс-бойфренда Волочковой его сестра Людмила, которая вместе с братом жила в роскошном особняке балерины.

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— Заскучал? Так человек добро не ценит, — ответила в Инстаграме сестре своего бывшего возлюбленного Анастасия Волочкова. — И что с этим делать? Приезжайте и помогайте. Люда? Вы все в моем доме жили. Подскажи братику не бухать и оставаться человеком, хотя бы по отношению к женщине, которая ему и вашей семье дарила добро, тепло, любовь и уют своего дома.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Растягивайте удовольствие»: Волочкова в стрингах показала супершпагат на яхте

Анастасия Волочкова не зря носит гордое звание обладательницы лучшей растяжки в России: с каждым днем знаменитые шпагаты балерины становятся все изощренней. Выходные артистка проводит с друзьями на яхте, катаясь по реке. И, разумеется, стоя на палубе шикарной посудины, 42-летняя балерина не преминула продемонстрировать свою гибкость: Настя селала шпагат на носу яхты. Да еще какой! Пикантность ситуации добавлял тот факт, что на Волочковой в этот момент был только ее любимый микрокупальник с трусиками-стрингами (подробности)

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