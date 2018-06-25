Егор Крид выложил неоднозначное видео с победительницей «Холостяка»

СЕГОДНЯ 15:22 2018-06-25T15:28:39+03:00

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Поклонники реалити-шоу «Холостяк» не устают обсуждать, что финал шестого сезона «Холостяка», или точнее, что было после него, оказался самым циничным из всех прошедших. Если все остальные герои шоу хотя бы изображали отношения с финалистками программы, то Егор Крид после того, как выключили камеру не сделал ни одного кадра с предполагаемой невестой Дарьей Клюкиной.

И поскольку возмущение этим фактом поклонников было столь велико, что певец в итоге опубликовал видео. В ролике Клюкина обращается к певцу: «Егор, ну где пост про Дашу?» Крид заявляет ей лично и подписчикам, что не собирается делать такой пост. В конце ролика девушка мило смеется.

Кажется, это было первое и единственное видео, где пара предстала вместе. Надо отметить, что Егор вообще после финала «Холостяка» делал неоднозначные заявления, что это все шоу, и обручальное кольцо, подаренное Клюкиной не более чем часть игры. А однажды даже пошутил в адрес финалистки, когда у него спросили, как он относится к тому, что красавица-шатенка принимала участие в предыдущем сезоне с Ильей Глинниковым. «Да ладно? А я и не знал! Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет», - отметил Крид.

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