2018-06-25T15:28:39+03:00
Звезды

Егор Крид выложил неоднозначное видео с победительницей «Холостяка»

Пара впервые после окончания финала реалити-шоу появилась вместе
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Егор вообще после финала «Холостяка» делал неоднозначные заявленияЕгор вообще после финала «Холостяка» делал неоднозначные заявленияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Поклонники реалити-шоу «Холостяк» не устают обсуждать, что финал шестого сезона «Холостяка», или точнее, что было после него, оказался самым циничным из всех прошедших. Если все остальные герои шоу хотя бы изображали отношения с финалистками программы, то Егор Крид после того, как выключили камеру не сделал ни одного кадра с предполагаемой невестой Дарьей Клюкиной.

И поскольку возмущение этим фактом поклонников было столь велико, что певец в итоге опубликовал видео. В ролике Клюкина обращается к певцу: «Егор, ну где пост про Дашу?» Крид заявляет ей лично и подписчикам, что не собирается делать такой пост. В конце ролика девушка мило смеется.

Кажется, это было первое и единственное видео, где пара предстала вместе. Надо отметить, что Егор вообще после финала «Холостяка» делал неоднозначные заявления, что это все шоу, и обручальное кольцо, подаренное Клюкиной не более чем часть игры. А однажды даже пошутил в адрес финалистки, когда у него спросили, как он относится к тому, что красавица-шатенка принимала участие в предыдущем сезоне с Ильей Глинниковым. «Да ладно? А я и не знал! Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет», - отметил Крид.

egorkreedegorkreed
Важно
910691 отметок «Нравится»28727 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Егор Крид выбрал Дарью Клюкину: эта победа в «Холостяке» не стала неожиданностью

В популярном шоу «Холостяк» канала ТНТ победила Дарья Клюкина. Интерес к 6-му сезону телепроекта был огромным, так как невесту выбирал известный музыкант Егор Крид, и миллионы его поклонниц пристально следили за любовной мелодрамой под названием «Холостяк». К итогам шоу даже самые романтичные особы давно не относятся серьезно – отношения пар после финала российского «Холостяка» еще ни разу не перешли в реальную жизнь. Какое-то время после эфиров звезда и победительница поддерживают отношения, дают интервью, а потом каждый устраивает личную жизнь самостоятельно. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Лидер группы 25/17 Андрей Бледный: Рок-фестивали - это расширенная версия шашлыков на даче
На «Кинопробах» Лёва «Би-2» рассказал, что ночевал под лавкой, чтобы попасть на концерт Цоя, а Агутин признался, что иногда выступает на корпоративах для десяти человек, из которых только двое трезвых
Новости 24
Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку проспорившей болельщице
Полковник Захарченко должен ознакомиться с 32 томами уголовного дела до 29 июня
Пострадавшая в Сирии украинка получила российское гражданство
В пригороде Дублина автомобиль въехал в группу людей у церкви
В России рассматривают идею создания сверхмощной ядерной торпеды
Сестра Неймара пришла в восторг от России
Американские парламентарии получили российские визы
«Одни против всего мира»: Италия заявила о готовности перейти от слов к делу в вопросе снятия антироссийских санкций
Президент Молдавии Игорь Додон отменил свой визит в США
Около 90% россиян выступили против идеи легализации легких наркотиков
Генсек НАТО одобрил встречу президентов России и США
Минздрав Украины сообщил о захватившей страну эпидемии туберкулеза
ВСУ второй раз за сутки пытались прорвать оборону ополченцев ДНР под Мариуполем
Полковник Захарченко попросил суд перенести заседание из-за радикулита у адвоката
«Бережный переходный период»: Скворцова прокомментировала предлагаемую кабмином пенсионную реформу
В ПАСЕ утвердили нового председателя
Украина потребовала от России обеспечить допуск к осуждённым
Песков: Путин не будет присутствовать на матче сборных России и Уругвая
Песков: Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Иран подал в Международный суд ООН иск к США из-за санкций в отношении своего ЦБ
Жители Окинавы протестуют против строительства аэродрома на базе США