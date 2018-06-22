Чемпионат мира по футболу шокирует: Месси не забил ни гола, а Россия уже вышла в плей-офф

СЕГОДНЯ 11:31 2018-06-22T12:53:11+03:00

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Чемпионат мира по футболу в России продолжает шокировать всех фанатов. Не успели остыть эмоции от выигрыша Мексики у Германии в "Лужниках", двух побед подряд россиян, как вдруг - новая неожиданность. В Нижнем Новгороде на новехоньком стадионе Аргентина во главе с Лионелем Месси была разгромлена Хорватией со счетом 0:3. Что происходит?

ПЕРВЫЙ УДАР - ГЕРМАНИЯ

Сборная Германии приехала на чемпионат мира в ранге непобедимой команды. Они выиграли практически все турниры с 2014 года, как одержали победу на ЧМ в Бразилии. Даже на Кубок Конфедерации, прислав свой третий состав, они одержали уверенную победу над всеми конкурентами. И в первой же игре им достался, казалось, проходимый соперник - год назад Мексику немцы разгромили дублерами в полуфинале Кубка Конфедераций со счетом 4:1.

Но в переполненных "Лужниках" мексиканцы дали настоящий бой лучшей команде мира и выиграли 1:0. Еще за сутки до матча вратарь команды Гильерме Очоа и настаник Хуан Карлос Осорио говорили, что серьезно готовились к матчу последние семь месяцев. Те, кто умеют быстро бегать, будут противостоять одним немцам, те, кто могут отобрать мяч, будут биться с другими футболистами сборной Германии.

И план на игру предусматривал все ходы, которые могут заготовить немцы. И все это удалось воплотить на поле в "Лужниках". Даже не имея никаких крутых футболистов в составе, мексиканцы оказались сильнее чемпионов мира. Победу Мексики назвали первой мировой сенсацией этого чемпионата.

ВТОРОЙ УДАР - РОССИЯ

До старта чемпионата мира единственным турниром, на котором хозяева не выходили в плей-офф чемпионата мира, был 2010 год - ЮАР завершили турнир, сыграв лишь один раз вничью. И никто вообще не верил, что россияне не повторят судьбу южноафриканцев.

На пресс-конференции после первого матча сборной России на чемпионате мира главного тренера нашей команды Станислава Черчесова журналисты прямо спросили:

- Перед турниром вы были худшей командой в мировом рейтинге среди участниц, игра была далека от идеала. Скажите, вы водили нас за нос все это время, скрывая истинную силу команды?

Наш тренер, улыбнувшись, сказал, что все это время просто шла работа. И никаких чудес нет. Но все-таки россияне и весь мир слегка насторожились победными 5:0 в матче против Саудовской Аравии. Настоящий гром грянул, когда наши выиграли 3:1 у Египта в Санкт-Петербурге. Впервые с 1986 года команда нашей страны прошла в плей-офф чемпионата мира.

Секрет успеха прост - наши как и мексиканцы, смогли сбалансировать свои сильные и слабые стороны и в максимально хорошей форме подойти к чемпионату мира. И теперь 25 июня в Самаре наши только решат, где будут играть в 1/8 финала турнира - в олимпийском Сочи или же на главной арене в "Лужниках".

ТРЕТИЙ УДАР - АРГЕНТИНА

На чемпионате мира 2014 сборная Аргентины играла в финале и уступила 0:1 в финале команде Германии. И на турнир в Россию южноамериканцы ехали с надеждой на победу, ибо еще пару лет назад Лионель Месси громко заявил о завершении карьеры в сборной после поражения в финале Кубка Америки. Месси уговорили всем миром вернуться в команду, дабы выиграть ЧМ-2018 в России. Но не тут-то было - поражение 0:3 в игре с Хорватией осложнило жизнь аргентинцам в России.

После матча Хорхе Сампаоли сказал на пресс-конференции:

- Мне больно. Особенно больно, что мы не оправдали ожиданий. Надо выложиться в заключительном матче группы, выбора у нас нет. Прошу прощения у болельщиков. Они сделали все, чтобы приехать сюда.

За игрой на стадионе в Нижнем Новгороде следили рьяно тысячи болельщиков из Аргентины во главе с Диего Марадоной. На этом турнире Марадона успел раскритиковать главного тренера команды Хорхе Сампаоли, мол, ни голов нету, и не игры не видно. Как так-то, тренер? А когда же закончилась игра, то все вспомнили примечательный факт - именно Марадона на жеребьевке финального турнира ЧМ-2018, которая в декабре прошлого года в московском Кремле, вытянул команду Хорватии в одну группу к аргентинцам.

Теперь команда Аргентины на этом чемпионате мира эволюционировала в сборную России. Дальнейшая судьба команды теперь зависит от исходов других матчей. Знакомое для любителей футбола России ощущение.

Так, сегодня в Волгограде играют Нигерия и Исландия. В этом матче аргентинцы должны болеть за ничью. И тогда у них появятся шансы на выход в 1/8 финала, где уже досрочно обеспечила себе место сборная России, которой в понедельник предстоит играть против Уругвая.

ЧЕТВЕРТЫЙ УДАР - ЭТО ПОРТУГАЛИЯ?

В последнем туре чемпионата мира по футболу в скромный российский город Саранск приезжает Криштиану Роналду вместе с командой Португалии. После двух матчей у них - 4 очка, а у Ирана, с которым они играют - 3 балла. В матче против Испании, который прошел в Казани, команда Ирана "показала зубы". Они едва не выиграли у одной из сильнейших команд мира.

Так а вдруг случится сенсация и в этой игре? И тогда в плей-офф чемпионата мира пройдет Иран, а не команда Португалии. Тем более, что даже после победы 1:0 над командой Марокко, главный тренер португальцев Фернанду Сантуш заявил, что недоволен игрой своей команды. Оно и понятно - все 4 гола на этом турнире у них забил один игрок, и этот игрок - Криштиану Роналду. А иранцы же после матча с Испанией были очень злыми - у них отменили гол. Так что портагльцам будет очень тяжело 25 июня.

ПОЧЕМУ ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИТ

Футболисты в составе "Барселоны", "Реала", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", могут быть суперзвездами по ходу своего сезона. Но когда же наступает время чемпионата мира, то в силу вступают другие настройки. Все зависит от того, как тренер каждой конкретной сборной подготовит команду к турниру.

Именно поэтому сборная России до ЧМ играла плохо, а сейчас - круто, Месси весь сезон "божил" в "Барселоне", а в России никому не может забить гола, а Мексика полгода готовилась к матчу в "Лужниках", чтобы победить чемпионов мира.

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