Беспилотник Яндекса проехал от Москвы до Казани

СЕГОДНЯ 14:30 2018-06-22T14:44:10+03:00

Автомобиль на 99% пути был в автономном режиме [видео]

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Беспилотный автомобиль Яндекс.Такси впервые совершил путешествие между городами. Автомобиль проехал 780 километров по трассам, соединяющим Москву и Казань. Поездка заняла 11 часов.

Как сообщают в Яндексе, беспилотник строго соблюдал скоростные ограничения. Испытание беспилотных автомобилей без присутствия в машине человека на трассах общего пользования в России, как и в других странах, запрещено.

Поэтому за рулём беспилотника Яндекса находился человек, готовый при необходимости взять управление на себя. Но "поездка на 99% прошла в автоматическом режиме", заявили в компании.

Yandex Self-Driving Car. First Long-Distance Ride.Yandex.Taxi's

Эксперимент признан удачным. Напомним, беспилотные автомобили Яндекса уже ездят по Москве, недалеко от офиса компании, в том числе в сложных условиях - по заснеженному городу.