2018-06-22T18:51:29+03:00
Политика

ЛДПР: Пенсия должна составлять не менее 70% зарплаты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике разработанный в правительстве проект повышения пенсинного возраста
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ВВЖ: Пенсионеры должны получать 70% от своей прежней зарплаты! Фото: Пресс-служба ЛДПР.ВВЖ: Пенсионеры должны получать 70% от своей прежней зарплаты! Фото: Пресс-служба ЛДПР.
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«Пенсионная реформа должна приводить не к усложнению жизни, а к тому, чтобы работающие могли иметь хорошие доходы, платить налоги и денег было достаточно, чтобы пенсионеры могли получать 70% от своей прежней зарплаты», - призвал политик.

При этом в партии понимают, что ситуация на рынке труда значительно изменилась по сравнению с советскими временами, когда был установлен нынешний пенсионный возраст: «Раньше 4 человека кормили одного, потом 3, 2, а если будет 1 к 1 – то денег не будет хватать для формирования пенсий», - констатировал Жириновский.

«Повышение пенсионного возраста – это бухгалтерский подход к экономике, который не учитывает жизни людей. Не хватает денег, чтобы платить старикам, – давайте заставим их работать. Так не годится. Можно найти средства по-другому и из других источников», - уверен лидер ЛДПР.

Среди первоочередных мер – борьба с «серыми» зарплатами, когда работодатели не перечисляют средства в Пенсионный фонд, дополнительное налогообложение сверхдоходов, которые получают топ-менеджеры госкорпораций, ускоренное предоставление гражданства русским людям из стран ближнего зарубежья, которые желают жить и работать в России, а также ограничение беспредела со стороны контролирующих органов, не дающих развивать реальное производство.

В будущем Жириновский предлагает прийти к простой формуле, согласно которой за каждый отработанный год будет начисляться одна тысяча рублей пенсии. Главное – установить стабильную и понятную для всех граждан систему, отмечает политик.

«Пока что наших граждан только обманывают! Сначала баллы вводили – отменили. Накопительную часть заморозили. Как вообще узнать свою будущую пенсию?» – спрашивает Жириновский.

По его словам, фракция ЛДПР в Госдуме и депутаты от партии в региональных и муниципальных собраниях предлагаемые правительством меры поддерживать не будут.

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