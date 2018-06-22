Рейтинг правительства РФ упал из-за роста цен на бензин

СЕГОДНЯ 18:50 2018-06-22T19:30:26+03:00

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За несколько недель рейтинг доверия жителей России работе Правительства опустился на несколько пунктов. Такие данные опубликовал ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По результатам опроса, который был проведен с 11 по 17 июня, на текущий момент работу Правительства РФ одобряют 44,7% россиян. Не одобряют - 38,5%. А ведь всего неделей ранее свое доверие кабинету министров высказывали 47,1 респондентов, и, соответственно, 33,6% опрошенных говорили о своем недоверии.

По словам руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова рейтинг доверия российскому Правительству начал снижаться еще в конце мая - начале июня.

- Причина - рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции Правительства на эту ситуацию, - заявил эксперт.

Впрочем, подорожавший бензин - лишь одна из причин. В этом списке еще несколько факторов. В том числе и предложение Правительства об изменениях в пенсионном законодательстве, предложение повысить пенсионный возраст. Эксперты считают, что основной негатив идет от недостатка информации: обществу до сих пор непонятно, как это будет происходить, пока еще не дана детальная аргументация этого предложения, дискуссия на всех уровнях еще не прошла. Но на доверие Правительству немедленно опустилось на несколько пунктов.

- Оно (предложение Правительства, - Авт.) с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно, - рассуждает Михаил Мамонов из ВЦИОМ. - В условиях фрагментарности картины изменений, непроясненности механизмов реализации сохраняется негативное отношение. Это влияет на отношение к власти.

Очевидно, что после общественных дискуссий на тему пенсионной реформы градус должен понизиться. В конце концов, нечто подобное мы уже проходили. Например, когда шла речь о монетизации льгот. Тогда эту меру называли чуть ли не геноцидом страны, а на деле она оказалась вполне здравым и полезным решением. Неоднозначное отношение было и у некоторых москвичей к программе «Моя улица», горожане жаловались на перекопанный центр, но в итоге, когда город начал преображаться, разговоры и пересуды в соцсетях постепенно сошли на нет.

Социологи отмечают, что в истории с падением рейтинга Правительства произошла цепная реакция: следом изменился и уровень доверия Президенту. Не секрет, что в представлении многих россиян руководитель государства отвечает за все происходящее в стране - от цен в ближайшем магазине до перегоревшей лампочки в подъезде.

Комментируя понижение рейтинга, специалисты говорят, что в целом и то, и другое было предсказуемо: «после выборов запросы к президенту традиционно усиливаются», а на позиции Правительства повлияло утверждение нового состава кабинета министров и целая серия фейковых новостей, которые вбрасывались кем-то в информационное пространство. Как пример – «новость» о том, что якобы теперь все совершаемые через Сбербанк денежные переводы будут облагаться налогом.

- Дальнейшее развитие ситуации зависит преимущественно от эффективности мер Правительства по контролю за ценами на бензин и грамотной информационной политики по разъяснению своего видения пенсионных изменений, - говорит Михаил Мамонов. - Понимание населением ситуации приведет к успокоению общественного мнения и обратной корректировке оценок.