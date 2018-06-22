Умер поэт, писатель и драматург Наум Коржавин, человек с безупречной биографией

СЕГОДНЯ 19:23 2018-06-22T21:30:32+03:00

Сегодня трудно найти человека, который не знал бы стихов Коржавина Фото: ТАСС

22 июня умер Наум Коржавин. Ему было 92. Его стихи переписывались от руки задолго до появления самиздата

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Наверное, для многих из нас будет откровением узнать: строки Коржавина знают абсолютно все, правда, мало кто помнит, что это — строки Коржавина. Например:

«Старинная песня.

Ей тысяча лет:

Он ее любит,

Она его нет».

Он родился в Киеве в 1925 году. Он был на Лубянке, был в сибирской ссылке. Коржавину было всего 18, когда его посадили за антисоветчину. Странно сегодня перечитывать его стихотворение «Зависть», то, за которое и посадили. Что в нем не так? Все сбылось, все справедливо:

Мы не будем увенчаны...

И в кибитках,

снегами,

Настоящие женщины

Не поедут за нами.

Позже, он говорил «спасибо» судьбе за ссылку - «благодаря ей я узнал страну». Вернувшись из ссылок, Коржавин закончил Литинститут. В стенах этого заведения до сих пор живет сказанная Наумом Моисеевичем фраза-завет: если первая строчка стихотворения плохая, третья его уже не спасет. В 1974 году эмигрировал в США, где и прожил до конца своей длинной жизни.

Кроме стихов, Коржавин писал великолепные воспоминания. О самом же Коржавине лучше всех написал Довлатов, воспевший поэта в своих записках:

«Накануне одной литературной конференции меня предупредили:

— Главное, не обижайте Коржавина.

— Почему я должен его обижать?

— Потому что Коржавин сам вас обидит».

До конца жизни Коржавин оставался человеком, известным своей стойкостью, непримиримой позицией и безупречной биографией. За эту его биографию многие поэты считали, что судьба Коржавина намного интереснее его стихов. Но факт остается фактом. Когда два года назад крупнейшую литературную премию «Поэт» присудили Коржавину, его собратья по перу, кажется, впервые, не осудили выбор жюри. Все, как один признали. За поэзию ли, за судьбу - неважно. Он был лучшим из нас.

Вариации из Некрасова

Столетье промчалось и снова,

Как в тот незапамятный год,

Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет.

Ей жить бы хотелось иначе,

Носить драгоценный наряд.

Но кони все скачут и скачут,

А избы горят и горят...

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