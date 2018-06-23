СЕГОДНЯ 01:09 2018-06-23T01:25:03+03:00

Пока небезызвестная эскорт-девица Настя Рыбка (она же Анастасия Вашукевич) парится в тайской тюрьме, куда попала за свои секс-тренинги, в России наблюдается сильная нехватка ее коллег по профессии. Фото: AP/EAST NEWS

Для жриц любви во время мундиаля тоже настали горячие деньки. Наш корреспондент узнала, что скрывается за объявлениями в сети

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«О, Калифорния - рай. Мы встретились в субботу. И добрый черный сутенер устроил на работу», - поется в известной песенке Жанны Агузаровой.

Калифорния Калифорнией, но в России сейчас, судя по всему, дикий дефицит на жриц любви. Они съезжаются к нам со всего мира. И то не хватает!

От отчаяния «мамки» кинули клич в интернет: кто хочет подзаработать, срочно-срочно к нам. Впору менять строчки: «И добрый интернет-сутенер устроил на работу».

СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО, НО БЕЗ СОБАЧЬЕГО ЯЗЫКА

«Предлагаем работу в Москве и СПб. Работа 99% с иностранцами, есть 1% русскоговорящих. Если не хочешь работать с русскими - предупреди об этом заранее, и такие заказы мы не будем предлагать тебе», - гласило объявление, набирающее девушек в эскорт.

Вообще эскорт, насколько мне известно, это сопровождение заказчика на деловую встречу, в ресторан или на любые другие мероприятия, где ему не комильфо появляться одному. А сейчас на время чемпионата мира столько иностранцев съехалось в Москву и другие крупные города, что понятно - провести время с красивой русской девушкой многие не против.

Звоню по указанному телефону.

- Да, да! - заверяет меня дама на том конце провода. - Все честно. Интим - это только если сама захочешь. Высылаю анкету.

Для жриц любви во время мундиаля тоже настали горячие денькиФото: Евгения ГУСЕВА

От меня как потенциальной кандидатки требовалось немного - имя, возраст, параметры и пару реальных фото, «где хорошо видно фигуру и лицо (без очков и собачьих языков!)», - значилось в запросе работодателя. Про «собачьи языки» я не слишком поняла, ну да ладно: корчить рожи для фото не стала. Не успела нажать кнопку «отправить», как раздался звонок с приглашением на собеседование. Не в офис, а в кафе.Так сказать, по месту будущей трудовой деятельности. Хорошо хоть не в отель с почасовой оплатой.

- Так, твои фотографии никуда не годятся, - с ходу начинает разговор очень деловая, слегка располневшая брюнетка с накачанными губами. - Есть профессиональные фото? Нет! Ладно, пока будешь работать по фейковым, а как деньги и время появятся - сделаем профессиональную фотосессию. Пока в такой горячке некогда.

- Что значит по фейковым? - интересуюсь я.

- Ты новенькая в эскорте? Ясно. Это значит, что в анкетах мы не будем публиковать твои реальные фотографии. А подберем картинки с похожей девушкой. Иначе засветишься один раз, потом на нормальную работу не возьмут.

- А если обман раскроется?

- Не раскроется. Если ты в жизни симпатичная и приятная, то никто скандалить не будет. А что там на фото клиент видел, он и не вспомнит.

А в этом объявлении уже и расценки на услуги девушек указаны.

«ИНОСТРАНЦЫ ПРИЕХАЛИ И УЕХАЛИ, А ТЫ ТУТ С ДЕНЕЖКАМИ ОСТАЛАСЬ»

Честно признаться, я по своей наивности все еще полагала, что речь идет все-таки не о проституции.

- Ты секретарем работаешь (согласно моей легенде, я 28-летний секретарь из Саратова. - Авт.)? Вообще ни разу не была у клиента? Ок. Это, может быть, даже плюс, так что упомянем в анкете, многие любят новеньких. На допы согласна?

- Э-э-э... что это?

- Ну секс без резинки, всякие легкие извращения... Слушай, ну ты что, с Луны свалилась, что ли? Ты у меня от клиента-то не сбежишь? Настрой серьезный? А то был уже тут прецедент. Нам репутацию портить нельзя.

Тут-то все мои сомнения развеялись окончательно.

- Я думала, у вас без секса. Так, ужин, встреча.

- Будет тебе и ужин, и встреча, и футбол с ВИП-ложей. Смотря как вести себя будешь. Я вчера матч смотрела, мельком показали ВИП-зону, там заметила сразу двух своих знакомых. На финале в ВИП от наших девочек будет не протолкнуться, уверяю.

- Много новеньких сейчас у вас?

- Достаточно. В связи с чемпионатом спрос огромный, потому и набираем людей со стороны. Своих не хватает. И нам хорошо, и девочки получают возможность подзаработать. Иностранцы приехали и уехали, а ты тут с денежками осталась. Подзаработаешь и пойдешь опять в свой офис кофе наливать.

- И сколько можно заработать таким образом?

- Это от тебя зависит. Сколько возьмешь заказов, столько и получишь. Но после Олимпиады в Сочи некоторые закрыли ипотеки. Но это не москвички, регионалки. На квартиру в Москве ты вряд ли за чемпионат наберешь, но финансовое положение точно поправишь. Мы сотрудничаем с известными отелями 4 - 5 звезд вот уже пять лет. Обычно выполняли до 30 заказов в месяц. Сейчас может доходить до 30 в день. И мы, если честно, не самые крутые в этом бизнесе. Вот девочки из ВИП-эскорта сейчас на разрыв просто пашут. В Москву и Питер съехались профессионалки со всего мира. Лазурка (Лазурный Берег Франции. - Авт.) и Ибица сейчас пустые вообще, все в России.

Телефон у моей собеседницы разрывался, и она очень куда-то опаздывала, поэтому долго рассуждать о секретах своей профессии не стала.

- Я тебя уговаривать не собираюсь. Сама думай, время идет! Ты с таким портфолио - без профессиональных фото - в обычное время ни на что рассчитывать бы и не могла. Но сейчас прокатит. Значит так, час - 200 евро, два часа - 350... От этой суммы 40% - наши, перечисляй лучше сразу же, чтобы не было проблем. В приоритете девушки, живущие в пределах получаса езды от центра. Это значит, что у тебя должна быть возможность доехать до клиента за 30 - 40 минут. Редко клиенты договариваются о встрече заранее или могут подождать больше часа. Если готова - можно прямо сегодня начинать.

И действительно, буквально через пару часов мне пришел первый заказ в отель «Пекин». Для чего меня туда вызывают, догадайтесь сами.

Обратите внимание на географию: в перечне «заказов» сплошь города, где проходят игры ЧМ-2018 по футболу.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТИМНЫЕ СЕТИ

- Одна из самых востребованных сетей в России для вербовки девушек в проституцию - это ВКонтакте, - говорит руководитель санкт-петербургского кризисного центра для женщин ИНГО Борис Конаков. - Мы запустили свой агрегатор поиска подобных объявлений (использовали специфические ключевые слова, как то «высокий заработок, без опыта работы» и «не интим») и выяснили, что в феврале и марте этого года в соцсети было размещено почти 10 тысяч объявлений о работе для девушек в сфере интим-услуг. И число их постоянно растет.

Кризисный центр запустил петицию «Помогите остановить виртуальную вербовку в секс-индустрию накануне ЧМ-2018!». Ее подписали уже около 30 000 человек.

- Администрация социальных сетей тоже откликнулась и удалила какое-то количество сомнительных объявлений. Но тут же появились новые - и в три раза больше. Девушек набирают якобы кальянщицами, официантками, горничными. Обещают оплатить проезд и временное жилье. Они приезжают в другие города подзаработать честным трудом, а оказываются втянуты в секс-индустрию.

- Слушайте, но даже если объявление оказалось обманом, то понять, куда ты попала, на месте уже просто. Что мешает уйти?

- А если идти некуда (дом далеко и денег на билеты даже нет)? И деньги позарез нужны на лечение родственника, на съемную квартиру. И потом, вербовщики очень хорошо умеют убедить. Они внушают, что, во-первых, можно бросить такую работу в любое время. Во-вторых, быстро заработать большую сумму. В-третьих, что девушка сама будет решать - с кем и сколько ей работать. На деле же оказывается все совсем не так.

- Какие женщины в зоне риска?

- Студентки, молодые матери-одиночки из регионов, выпускницы детских домов. Одним словом, социально неустроенные девушки со всей страны.

Одно из заполонивших интернет объявлений о «работе с иностранцами».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Накануне чемпионата в российских аэропортах задержали полсотни нигерийских секс-рабынь

Получается, то место, куда пыталась пристроиться я, - верхушка айсберга интим-услуг. То, о чем рассказывал Борис Конаков, - вторая ступень. Но есть и самое дно - дешевые подпольные бордели. В них, как правило, трудятся настоящие секс-рабыни. И здесь в связи с мундиалем замечено сильное оживление.

- В таких борделях содержатся китаянки, филиппинки, редко таджички и узбечки, - рассказывает представитель общественного движения против торговли людьми «Альтернатива» Юлия Силуянова. - Нигерийки в этом списке идут отдельной строкой, так как их очень много. Страна бедная, а рождаемость высокая. Каждая четвертая секс-рабыня из этого региона заражена ВИЧ.

- И все едут к нам против воли?

- Не только к нам. Много их и в Европе, Америке и других странах. Едут, не зная, что попадут в рабство. Их вербуют якобы для работы в массажных салонах, плести африканские косички или домработницами. Перед чемпионатом мира вербовали для работы в России. Врали, что они будут стричь траву на стадионах или подавать мячи футболистам. А по факту, как только девушка приземляется в аэропорту, у нее отбирают все документы и отвозят на съемную квартиру. Там заявляют, что теперь она должна сутенеру отработать 50 000 долларов, иначе не отпустят.

- Все соглашаются?

- А куда им деваться в чужой стране без денег и документов? Те, кто говорит нет, тут же подвергаются шантажу - убьем всю твою семью. Их бьют, морят голодом и жаждой. В ход у вербовщиков идет и техника вуду: из волос делают куклу и убеждают, что, если сбежишь, сразу умрешь. На них действует. Девушек так накручивают и пугают, что они полицейских боятся даже больше, чем своих сутенеров.

Юлия рассказывает, что благодаря работе «Альтернативы» с начала чемпионата удалось прямо в аэропортах выявить около полусотни нигерийских девушек, которые ехали сюда прямиком в бордель.

- Не буду рассказывать, как именно, чемпионат не закончен и активная работа все еще идет. В связи с мундиалем, конечно, трафик рабынь в Россию увеличился. Сейчас же безвизовый въезд в Россию для всех болельщиков. И если раньше доставить сюда девушку из Нигерии сутенерам обходилось примерно в 7000 долларов, то во время чемпионата всего в 2000. Уверяю вас, далеко не все болельщицы из других стран после окончания чемпионата вернутся к себе домой.

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