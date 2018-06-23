Добро пожаловать в эскорт для состоятельных господ!
Москва, похоже, отдает иностранным гостям все, что у нее есть. Прям все силы бросили.
Будит меня звонок, в трубке - деловой женский голос:
- Машуленька, привет! Как дела у тебя?
- Э-э-э...
Мало кто в этом мире называет меня Машуленькой. Мало кто так сразу пробивает личные границы. А у меня телефон сошел с ума, убил все контакты, и я теперь никого не узнаю.
- Это Алена. Твой телефон есть у нас в базе.
- Э-э-э?..
Да, по утрам я не очень разговорчива. Мысли начинают хаотично скакать: какая Алена? В какой еще базе?
Но жизнь, как обычно, обгоняет мечту, это еще Довлатов заметил...
- Как ты смотришь на то, чтобы приехать в пятницу на вечеринку с N.? - дальше идет поток должностей и иностранных имен. Они как-то связаны с футболом, но я не знаю как, потому что не смотрю футбол, ничего про него не знаю, и для меня это звучит как набор неудачных букв.
- Поужинаешь, пообщаешься. Если потом не захочешь продолжения - уедешь. Там еще подарки будут...
- Продолжения?
- Ну если тебе никто из мужчин не понравится, можно уехать.
- А если понравится? - включаю я клиническую дуру, хотя уже все понятно.
- Тогда вообще отлично! Сможешь пообщаться с ним приватно.
- Супер! А кто из них там самый известный?
- А я смотрю, у тебя правильный настрой. Вот молодец! Я тебе покажу, когда приедешь.
Дальше Алена переходит к деловым вопросам и озвучивает деньги - сколько, по ее мнению, может стоить пятничный вечер девушки, которая работает на телеке и ходит на такие вечеринки.
Я многозначительно молчу. Алена решает, что предложила мало денег. Но она не может выйти за рамки бюджета, поэтому достает последний козырь.
- И знаешь, многие из наших гостей неженаты и хотят русскую невесту. Возможно, у нас ты встретишь свою половиночку.
Я очень стараюсь не засмеяться. Ну да, действительно, о чем еще может мечтать russian girl?
- Ален, - спрашиваю, - скажи, а как я оказалась в этой вашей базе?
- Ну ты познакомилась весной на вечеринке с Х., вот он дал твой телефон. Так что, Машуль, я жду тебя? Девочки собираются за час до начала. Сейчас скину тебе адрес в ватсап. У тебя какой размер? 40 - 42-й? А грудь?
Спасибо тебе, добрый человек Х., которого я не помню, что решил устроить мою жизнь. Надеюсь, ты тоже встретишь свою половиночку.
Половиночку, блин!
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