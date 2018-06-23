Болельщики Швеции перед матчем с Германией: "Пива в Нижнем Новгороде не хватило. Готовься, Сочи"

СЕГОДНЯ 09:37 2018-06-23T10:31:40+03:00

В дополнительных поездах FIFA есть кондиционеры, мягкие лежачие места, есть душ за 150 рублей и раздельный сбор мусора Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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До матча Германия-Швеция оставались сутки, а двухэтажный поезд с болельщиками из Москвы в Сочи уже размышлял: кто кого? Шведы неплохо играют - минимально выиграли у Южной Кореи, а подопечные Йоахима Лева на старте уступили Мексике 0:1.

- Нет, ну, первый матч не считается. Так часто бывает у победителей. Сейчас они должны сыграть лучше, точно пару мячей забьют, - скажет Влад, болельщик из Нижнего Новгорода.

- Ты же за шведов собирался болеть, - скажет Владу супруга Лера. - Как только шведы приехали к нам в Нижний, город оживился. И спасибо им. Все стали выходить в центр, фотографироваться с их фанатами-мальчиками с косичками.

Ребята говорят, что едут следом за шведами. Вчера даже матч Аргентины с Хорватией досматривали уже в поезде на смартфоне.

- Правда, что скандинавы у вас там все пиво выпили? - спрашиваю.

- Да. В кафе не ожидали такого наплыва. Все запасы достали. Приехало же вроде 7 тысяч болельщиков. Шведы, конечно, еще и жаловались, что пиво не очень. Но они же ходили в забегаловки, мы и сами в такие не ходим, - говорит Лера. - Интересно, в Сочи уже подготовили для них бочки с пивом?

- Аааа, Бразилия забила! - крики из соседнего купе.

- О, видимо, появился интернет, - скажу я.

- Так скоро Воронеж, начала связь ловить.

В дополнительных поездах FIFA есть кондиционеры, мягкие лежачие места, есть душ за 150 рублей и раздельный сбор мусора, но обещанный WI-FI протянуть так и не успели. Не ловила и мобильная связь. Поэтому проводницы предлагали для развлечения книги. Но не до Пушкина было футбольным фанатам, они ходили из вагона в вагон, в поисках интернета, чтобы узнать счет матча Бразилии со сборной Коста-Рики.

- Еще гооол! - снова крики.

- Неймар с подачи Дугласа Косты забил Коста-Рике и разрыдался, представляете, - говорю своим попутчикам, прочитав новости, посмотреть видео так и не удавалось.

- И нам заклейте кондиционер, - просили немцы.

Меню для болельщиков в поездеФото: Алиса ТИТКО

- Им холодно? - спрашиваю у проводницы.

- Ну. Все кричат: "Cold, cold (холодно)". А что я могу сделать? Выключить не могу. Сейчас народными средствами согреем немцев - скотчем, - говорит Анна Николаевна. - Сейчас вам одеяла принесу.

- What (что)? - спросят.

- О-де-я-ло. Ну, не знаю, как это по вашему, - махнет рукой.

- А вы веселая, - замечу я.

- Я с Кубани. Кстати, если вам нужны тапочки, вода, кофе, то приходите - все дам. Точнее продам. Среди вас тут, кстати, нет журналистов? А то ехал тут один со спортивной газеты, иранцы бардак устроили в купе, а тот жаловаться прибежал, мол, обижают его. И говорит: "Все напишу, как было". Так что, если что, мы всем помогаем. В обиду не дадим. А иранцы, правда грязнули. Сколько я уже болельщиков видела, а таким грязным вагон был первый раз.

- А как вы с ними общаетесь?

- Нас немного обучали. Ну и жестами. Они всем довольны, вкусно и удобно им. Честно, наши капризнее. То им покурить хочется, то выпить. А это же строго запрещено. Ну а самые шумные - аргентинцы.

Ехать сутки из Москвы в Сочи, конечно, тягостно. Все только и говорили о том, как хорошо было бы с WI-FI, что можно было бы смотреть футбол или фильмы.

- В ресторан к нам зайдете? - заглянул администратор с меню. - Ужин, завтрак.

- А спецменю для болельщиков есть? - спрашиваю.

- Да. Фанатам предлагают салат "Старая Москва" с ветчиной за 300 рублей, шашлык из свинины за 550 рублей и острые куриные крылья за 500 рублей.

- Тут разведка донесла, что Нигерия с Исландией сыграли 2:0. Значит есть еще надежда, что Аргентина пройдет дальше? - спросит Лида, болельщица из Самары.

- Посмотрим. Тут другой вопрос, как все же Германии завтра выиграть? - спрошу.

- Вот у их тренера две формы: темная футболка или белая рубашка. Когда он выходит в белой рубашке, то всегда победа. Тут главное, чтобы жена ему постирала то, что надо, - смеется болельщик Влад.

- Это же сегодня 22 июня, когда началась Великая Отечественная война. Без немцев никуда, блин, - говорит Лера.

- Наши русские ребята вон немцев уже пытают в коридорах, приедет ли Меркель на матч в Сочи? А еще, как им Россия, - расскажу я.

- И что говорят?

- Very good (очень хорошо), сказал Марк из Гослара. А что они еще скажут? А про политику попросили не говорить. У них же в Германии сейчас не спокойно. Требуют Меркель в отставку.

Но все разговоры все равно сводились к дождливой погоде в Сочи и футболу: обсуждению исландцев, Месси и сборной России, от которой не ожидали таких шикарных игр.

- Ну, если вы завтра не выиграете, то сборной России в финале придется играть с Хорватией, - шутили парни из Москвы. - А было бы интересно посмотреть матч Россия-Германия.