Вечные невесты: 10 звезд, которые никак не найдут свое счастье

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-24T00:08:02+03:00

У них тысячи поклонников по всей России, но они все еще ждут своего принца [фото]

Они красивы и известны, их обожают тысячи поклонников — но рядом с ними нет того единственного, кто действительно составил бы их счастье. «И чего еще мужчинам надо?» - только и можно сказать, глядя, какие завидные невесты пропадают. Мы верим: они обязательно дождутся своего принца. Просто, видимо, еще не нашелся тот, кто их действительно достоин.

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА

Судя по Инстаграму, жизнь Анастасии – вечный праздник: мужчины преподносят ей белые розы, «майбахи», бриллианты и породистых скакунов. Она же в ответ дарит им свое сердце, каждый раз – совершенно искренне – влюбляясь, но при этом вновь и вновь обжигаясь. Балерина рассталась со своим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным, в 2008 году, всего через год после роскошной свадьбы, на которой были запряженная лошадьми белая карета, голуби и кружевное подвенечное платье. Правда, впоследствии выяснилось, что жених и невеста на самом деле так и не поставили штамп в паспорте, а свадьба была фиктивной – уж очень Анастасии хотелось примерить фату и обрести статус замужней женщины.

Анастасия - обладательница прекрасных форм и лучшей растяжки в России.Фото: Евгения ГУСЕВА

С тех пор ее мечта, увы, так и не сбылась. Зато у всего холостого мужского населения России есть весомый шанс. Потенциальный избранник 42-летней Волочковой должен любить баню, вместо рыбалки на Волге ездить на Мальдивы и главное – ценить балет. Ну, или хотя бы знаменитые шпагаты Анастасии.

ОЛЬГА БУЗОВА

С тех пор, как звезда «Дома-2» рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым, мы знаем об ее интимной жизни даже больше, чем нам того хотелось бы. Например, что у Оли уже больше года не было секса. Или то, что она не готова дарить поцелуя без любви. И что ее люди всегда с ней – но почему-то это «разнообразные не те». И что биологические часы тикают (звезде поп-сцены 32 года), а ее мама пока так и не дождалась внуков.

Избраннику Ольги придется привыкать не только к ее пению, но и к ее своеобразному стилю одежды.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отчаявшись встретить мужчину своей мечты, Ольга даже запускает на телевидении собственный проект – «Замуж за Бузову», где она будет отсеивать претендентов на свою руку и сердце в формате реалити-шоу. Хотя один железный кандидат в женихи у нее уже есть. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий Паук заявил, что он не прочь жениться на Бузовой. «Если Ольга придет к нам на тусовку, и мы с ней разопьем крымского портвейна, я вполне могу ей заинтересоваться. После крымского портвейна у меня все что угодно может получиться. К тому же жених я хороший, кандидат в мэры Москвы. Глядишь, Ольга Бузова станет супругой градоначальника и, как Елена Батурина, сможет заниматься собственным бизнесом. Будет ходить в золоте и бриллиантах», - пообещал Троицкий. Оля, от таких предложений не отказываются!

АННА СЕМЕНОВИЧ

Обладательница самого роскошного бюста в российском шоу-бизнесе к 38 годам так и не встретила того, с кем ей хотелось бы пойти в загс. Возможно, потому что мужчинам так трудно смотреть Анне только в глаза – они постоянно отвлекаются на ее… большую душу.

Мужчинам очень сложно смотреть Анне Семенович только в глаза. И Дмитрий Нагиев - не исключение.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сама Семенович, впрочем, постоянно намекает, что в ее жизни уже есть мужчина. А под венец с ним она не идет, потому что… не хочется. «До сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения», - уверяет звезда. И добавляет: «Чтобы я захотела пойти под венец, мужчина должен быть немым. Со мной — как на допросе: каждое слово может быть использовано против вас». Согласны, не каждый решится после похода в загс молчать всю свою оставшуюся жизнь.

АННА СЕДОКОВА

Если бы в шоу-бизнесе раздавали медали за оптимизм, то Анна Седокова была бы увешана ими, как Леонид Ильич Брежнев. 35-летняя певица в одиночку воспитывает троих детей, которых она родила от разных мужчин. С отцом своего младшего ребенка, годовалого сына Гектора, артистка рассталась сразу после рождения малыша. А теперь и отец ее второй дочки Максим Чернявский вышел на тропу войны: бизнесмен пытается отсудить у нее ребенка.

Анна Седокова искренне верит, что ей встретится мужчина, который наконец-то станет для нее сильным плечом и опорой до конца жизни.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна не сдается и при этом умудряется помогать советами другим мамам, оказавшимся, как и она, в трудной ситуации. «Удивительно, но именно детьми меня чаще всего упрекают, - признается певица. – Я три раза была замужем. Да, мне делали предложения руки и сердца. Да, я соглашалась. А что, мне нужно было отказываться? Я три раза любила искренне и по-настоящему». Уверены, будет и четвертый!

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА

Самая красивая ведущая отечественного ТВ, «Мисс Россия» никак не может пойти под венец, потому что она уже замужем… за футболом. Вот как закрутила в 2013 году роман с футболистом Федором Смоловым, так и не может остановиться. И хотя со спортсменом белокурая модель давно рассталась, футбол остался главным делом ее жизни – недаром на Чемпионате мира-2018 она стала официальным послом FIFA.

Своим жестом Николай Басков как бы намекает, что он единственный претендент на руку и сердце Виктории Лопыревой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даже нынешнему жениху Николаю Баскову Вика поставила жесткое условие: поженимся, если сборная России станет чемпионом мира. Как вы думаете, у Коли есть шансы?

ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО

Эффектной брюнетке катастрофически не везет в любви. Когда певица три года назад вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана, мало кто верил в их долгий союз. Жених был младше невесты на семь лет, и единственное, что связывало новоиспеченных супругов, это родившаяся вскоре после свадьбы дочь Лидия. Спустя два года пара развелась, и сейчас 31-летняя Виктория готова к новым отношениям.

Виктория Дайнеко оставила брак с Дмитрием Клейманом далеко позади и смело шагнула в новую жизнь.Фото: Евгения ГУСЕВА

Так же грустно закончился и предыдущий роман Дайнеко с певцом Алексеем Воробьевым. Они были вместе больше года и казались идеальной парой – оба молодые, красивые и влюбленные в музыку. Но в итоге Алексей выбрал карьеру, бросив Вику и улетев в Америку записывать новый альбом.

АНФИСА ЧЕХОВА

Когда на телеэкранах шла программа «Секс с Анфисой Чеховой», мужчины бросали все дела, только чтобы взглянуть на пышногрудую красавицу. Анфиса со знанием дела давала советы одиноким мужчинам и женщинам как обрести свое счастье. А вот ее собственное где-то забуксовало. Брак с актером Гурамом Баблишвили закончился громким разводом и признанием супруга в том, что он изменял Анфисе.

После развода с Гурамом Баблишвили Анфиса сильно похудела.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, сама Чехова не считает себя пострадавшей стороной и благодарит мужа за годы любви – тем более, что в этом браке она родила долгожданного сына. После развода 40-летняя телеведущая преобразилась: Анфиса сильно похудела и очень похорошела. И правильно - в 40 лет жизнь только начинается.

МАША МАЛИНОВСКАЯ

Телеведущая была замужем дважды – и оба раза неудачно. Свой первый брак 37-летняя Маша называет фиктивным – «поженились ради прописки». Во втором браке супруг поднимал на ее руку, и она, не выдержав, ушла.

Телеведущая была замужем дважды – и оба раза неудачно.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Уже семь лет главное счастье ее жизни составляет сын Мирон, которого Малиновская родила от чеченского бизнесмена – его имя она не раскрывает. «В один момент я решила прекратить с ним отношения. Он не был к этому готов, наверное, мое решение расстаться уязвило его самолюбие, - рассказывала Маша. - Но когда его жена начала мне звонить, я поняла, что она реально существует и очень переживает. На что он сказал: «Ах, так, ну тогда и ребенок мне не нужен. Можешь передать сыну, что его папа — космонавт». Телеведущая воспитывает сына одна. Отец ребенка ей не помогает, поэтому Маша не скрывает, что ей приходится много работать, и у нее иногда бывает туго с деньгами.

ДАНА БОРИСОВА

За перипетиями личной жизни Даны Борисовой следила вся страна – когда она с легкой руки телеведущего Андрея Малахова угодила в реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов в Таиланде.Единственная дочь Даны осталась жить с отцом, и телеведущая теперь судится за право вернуть Полину – пока, впрочем, безрезультатно. На днях Дана отметила 42-летие безалкогольной вечеринкой.

На днях Дана отметила 42-летие безалкогольной вечеринкой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая начала жизнь с чистого листа, сняла новую квартиру, занялась внешним видом и потихоньку приводит в порядок все дела. Дана верит, что ее личная жизнь тоже со временем наладится, и она встретит, наконец, человека, который будет ее любить и понимать.

РОЗА СЯБИТОВА

Главная сваха России выдала замуж десятки невест – а сама так и ходит незамужней. Сапожник без сапог? Не торопитесь с выводами. В погоне за счастьем 56-летняя Роза прошла огонь и воду: телеведущая сделала восемь пластических операций. Сябитова увеличила грудь, откачала жир с боков и живота, сделала круговую подтяжку лица и накачала губы силиконом.

Роза Сябитова сделала восемь пластических операций, включая липосакцию, и очень тщательно следит за своей внешностью. Фото: Инстаграм.

На очереди – интимная пластика, о чем Роза рассказывает, ничуть не смущаясь. Вложения в собственную внешность принесли свои плоды: Сябитова уже два года встречается с бизнесменом по имени Ренат. А то, что она не хочет идти под венец, Роза объясняет просто: ей не нужны имущественные споры. Мол, у нее дети, у Рената дети – случись что, начнется дележка имущества и никому не нужные склоки. Так что ну ее, эту свадьбу.