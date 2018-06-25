2018-06-25T16:53:37+03:00
Звезды

Многодетный отец Сергей Безруков показал младшего ребенка

Фанаты, от которых актер очень долго скрывал свое потомство, счастливы, что он редко, но показывает дочь Машу
Петр СИМОНОВ
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Сергей Безруков.Сергей Безруков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Один из самых талантливых, многогранных, успешных и востребованных артистов современности, у которого есть не только роскошные роли в кино и на подмостках, но и театр под личным руководством, личную жизнь пытается держать за семью печатями.

Сергей Безруков очень популярен, у него масса поклонников. Но есть у него одно качество, которое одни очень уважают, а другие не совсем принимают. Актер не любит распространяться о личном. А если, к примеру, широкой общественности становится известно о его внебрачных детях, он готов засудить всех и вся.

Напомним, что лет пять назад отец артиста Виталий Безруков в интервью украинскому телеканалу проговорился о том, что у него есть внуки. Клубок тайны размотали уже российские папарацци, которым удалось запечатлеть встречи артиста с сыном и дочерью, а также выяснить, что родила их актриса Кристина Смирнова. Сегодня его дочери Саше 10 лет, сыну Ивану — 7 лет.

Все это происходило, когда Сергей Безруков еще состоял в браке с Ириной Безруковой, с которой у него не было общих детей.

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Ирина Безрукова
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Однако в 2015 году они развелись. За несколько месяцев до этого погиб Андрей Ливанов, единственный сын Ирины от первого мужа Игоря Ливанова.

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Ирина Безрукова с сыном Андреем.
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После развода с Ириной, Сергей женился на режиссере Анне Матисон, с которой познакомился на съемках. Через несколько месяцев после свадьбы жена подарила Безрукову дочь Марию. 4 июля 2018 года малышке исполнится два года.

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Сергей Безруков с Анной Матисон на "Кинотавре".
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Совсем недавно Сергей Безруков, кажется, в этом браке кардинально изменивший свое отношение к публичности, сам сообщил о том, что они с Анной снова готовятся к пополнению в семье.

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Сергей с Анной готовятся к пополнению в семье.
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А пока Матисон вынашивает Сергею четвертого ребенка, он с удовольствием делится с фанатами снимком дочери Марии. Поклонники поражены, как же быстро девочка выросла.

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Сергей Безруков с дочкой Марией.
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- Съёмки... спектакли... работа... заботы... А СЧАСТЬЕ СИДИТ РЯДОМ И РАСКРАШИВАЕТ КАРТИНКИ!!!!!!!! И в этом смысл жизни!!!!! И в этом СЧАСТЬЕ!!!!!!! Чего и всем желаю, Дорогие мои, Хорррршие! - подписал снимок актер.

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