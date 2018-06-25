Экс-губернатор Никита Белых будет искать в колонии работу

СЕГОДНЯ 17:40 2018-06-25T18:02:39+03:00

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Осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых, вероятнее всего, будет отбывать наказание в Калужской области. Так считает супруга осужденного Екатерина Белых.

- Никита Юрьевич уже этапирован в колонию. О том, в какую, можно будет сказать только после прибытия его туда. С момента прибытия и регистрации на месте, есть 10 дней карантина, чтобы меня проинформировать. По просьбе Никиты Юрьевича мне позвонят, и скажут место его дислокации, - отметила жена экс-губернатора.

Мы просили ФСИН акцентировать внимание на моем месте работы и медицинском обеспечении режима Никиты Юрьевича. У него даже в суде диагностировали предынсультное состояние, проблемы с давлением. Переживаю за то, как он перенесет переезд. Колонии во Владимирской, Ярославской, Калужской области в этом случае для нас были бы предпочтительнее.

- Он работать собирается в колонии?

- Безусловно, с учетом образования Никиты Юрьевича. Бывший экс-губернатор имеет два высших образования, вел преподавательскую деятельность. Может юриспруденцию и экономику преподавать. Раза в четыре, мне кажется, он увеличил библиотеку СИЗО Лефортово, так что ему есть, что передать.

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