2018-06-25T18:02:39+03:00
Происшествия

Экс-губернатор Никита Белых будет искать в колонии работу

Осужденный политик уже этапирован из Лефортово
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом оглашения приговора. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАССБывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом оглашения приговора. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС
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Осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки экс-губернатор Кировской области Никита Белых, вероятнее всего, будет отбывать наказание в Калужской области. Так считает супруга осужденного Екатерина Белых.

- Никита Юрьевич уже этапирован в колонию. О том, в какую, можно будет сказать только после прибытия его туда. С момента прибытия и регистрации на месте, есть 10 дней карантина, чтобы меня проинформировать. По просьбе Никиты Юрьевича мне позвонят, и скажут место его дислокации, - отметила жена экс-губернатора.

Мы просили ФСИН акцентировать внимание на моем месте работы и медицинском обеспечении режима Никиты Юрьевича. У него даже в суде диагностировали предынсультное состояние, проблемы с давлением. Переживаю за то, как он перенесет переезд. Колонии во Владимирской, Ярославской, Калужской области в этом случае для нас были бы предпочтительнее.

- Он работать собирается в колонии?

- Безусловно, с учетом образования Никиты Юрьевича. Бывший экс-губернатор имеет два высших образования, вел преподавательскую деятельность. Может юриспруденцию и экономику преподавать. Раза в четыре, мне кажется, он увеличил библиотеку СИЗО Лефортово, так что ему есть, что передать.

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В ночь на понедельник, 25 июня, осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию для отбывания наказания. По словам его супруги Екатерины Белых, политика осмотрел врач в изоляторе, но не сопровождает по пути в исправительное учреждение. (подробности)

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